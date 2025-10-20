Gravidez? Coisa nenhuma! Isabella Arantes e Medina fingiram gestação para promover marca

Depois de movimentar a internet com uma publicação misteriosa, Gabriel Medina pôs fim às especulações de que seria pai pela primeira vez. Neste último domingo (19/10), o tricampeão mundial de surfe compartilhou a imagem de um ultrassom de um bebê segurando uma prancha, o que levou fãs e imprensa a acreditarem que sua namorada, Isabella Arantes, estivesse grávida. Na verdade, tudo fazia parte de uma ação de marketing para apresentar sua nova marca voltada ao público infantil, o que fez com que muitos internautas se sentissem enganados e desrespeitados.

O projeto, segundo Medina, nasceu com o propósito de inspirar crianças por meio do esporte e do contato com a natureza. “Um personagem inspirado na minha história, criado para levar o esporte e o amor pela natureza às novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho. Em breve, novidades”, explicou o atleta em suas redes sociais.

O anúncio gerou surpresa entre seguidores e amigos, que, acreditando em um anúncio de gestação, disseram: “Enganou todo mundo”, escreveu um internauta. Isabella reagiu de forma bem-humorada. A namorada do surfista compartilhou o logo da marca infantil do amado e escreveu na legenda: “Nasceu!”, um trocadilho com a gestação “de mentirinha” e com o fato de o projeto ter “nascido”.

O casal, que assumiu o relacionamento publicamente no fim de agosto durante uma viagem à Península de Maraú, na Bahia, vem compartilhando momentos de cumplicidade e rotina desde então. Juntos, têm aparecido em eventos e publicações nas redes sociais, sempre demonstrando sintonia e bom humor.