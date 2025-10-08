Grazi comenta recepção a novos atores e resposta de Otávio Augusto: “Ficou lá”

Grazi Massafera dará vida à vilã Arminda na próxima novela das nove, “Três Graças”, de Aguinaldo Silva. Durante a festa de lançamento da trama, que aconteceu nesta terça-feira (7/10), em São Paulo, a atriz comentou sobre como lida com os colegas de trabalho novatos e apontou ser da sua índole acolhê-los da melhor forma possível. A artista falou ainda sobre a resposta de Otávio Augusto após vir à tona o episódio desconfortável no início de sua carreira: “Foi como ele disse, ficou lá [atrás]”.

Questionada sobre como é a abordagem dela com atores novatos, a atriz respondeu: “Da melhor forma possível! Tanto os atores quanto a equipe, porque a equipe também é nova na nossa novela. Tem muita gente começando, tem câmera novo, tem assistente de direção, tem muita gente. Tem diretor que era assistente e que veio para a direção. Então, é muita gente nova”.

“Pela minha índole, pela minha forma de enxergar a vida e as pessoas. Essa é a minha forma de ver o mundo, assim, sabe? Acho que tudo é tão cruel, a vida é difícil para todos, né? A gente não sabe o que a pessoa enfrentou para chegar ali. Tem dia que eu também não estou bem, aí preciso de um acolhimento. E eu sou do esporte, né? E eu falo assim: tem que ter fôlego de atleta para fazer novela. Sou do esporte coletivo. Construção coletiva. Então, o sucesso de um é de todos”, apontou Grazi.

A artista reforçou ainda que a situação envolvendo o ator Otávio Augusto é algo que ficou no passado e só foi mencionada porque foi questionada: “Ficou lá. Só foi uma lembrança que a jornalista me perguntou e eu falei. Otávio é maravilhoso. A gente se encontrou em Lei do Amor (2016) e trabalhou tão bem, foi uma delícia. Então, é como ele mesmo disse, né? Ficou lá [atrás]. Só foi relembrado porque o jornalista me perguntou. E, de agora em diante, eu quero também lembrar quem me ajudou demais. Então vamos falar da Sônia Braga, da Ana Paula Arósio, da Walderez de Barros… Tem muitos atores que foram muito queridos comigo também”, disse.

Entenda o episódio:

Durante uma recente entrevista ao jornal O Globo, Grazi revelou que, durante o trabalho na novela “Tempos Modernos”, de 2005, o ator Otávio Mesquita a ignorava durante as cenas, e, por isso, ela precisava gravar sozinha. Ainda na conversa, a atriz explicou que, anos depois, ambos trabalharam juntos novamente, e ele se desculpou.

Com a veiculação da notícia, Otávio se pronunciou, por meio de sua esposa, à Folha de S.Paulo, e afirmou que a situação já havia sido resolvida anos atrás.