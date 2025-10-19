Grazi Massafera é elogiada por Lilia Cabral e recebe dicas da veterana no “Domingão”

Grazi Massafera foi surpreendida com uma mensagem de Lilia Cabral no “Domingão com Huck”, da Globo. A atriz esteve na atração deste domingo (19/10) para divulgar “Três Graças”, a novela das 21h que sucederá “Vale Tudo”. Na trama, ela será Arminda, uma vilã esnobe, cruel e de humor macabro.

No palco do programa, Grazi assistiu à homenagem da veterana em um vídeo no telão. “Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu gosto muito de você como atriz. Acompanhei e acompanho o seu trabalho… Vi a sua interpretação arrebatadora em ‘Verdades Secretas’ e acredito que tenha sido um grande desafio”, disse Lilia.

Na sequência, a atriz de 68 anos deu dicas para Grazi, que fará sua primeira vilã da carreira. “Fazer vilã é como em um casamento, nas alegrias e nas tristezas. Por um tempo enorme você sairá vitoriosa, mas um dia a casa cai. Aproveite muito o texto do Aguinaldo [autor], um texto inspirador, crítico e divertido. Grazi, sucesso! Seja feliz, relaxa, aproveita e dê boas risadas. Eu tenho certeza que, noveleira como sou, não vou perder um capítulo”, declarou.

Após o vídeo, a intérprete de Arminda disse que Lilia é sua musa inspiradora e agradeceu a mensagem: “Foi emocionante, amei!”. A veterana, vale lembrar, já fez uma vilã de Aguinaldo Silva, a Valentina Marsalla, de “O Sétimo Guardião”, em 2018/2019.

“Três Graças” também é criada e escrita por Virgílio Silva e Zé Dassilva. Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral são as protagonistas do folhetim.