19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Grazi Massafera é elogiada por Lilia Cabral e recebe dicas da veterana no “Domingão”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
grazi-massafera-e-elogiada-por-lilia-cabral-e-recebe-dicas-da-veterana-no-“domingao”

Grazi Massafera foi surpreendida com uma mensagem de Lilia Cabral no “Domingão com Huck”, da Globo. A atriz esteve na atração deste domingo (19/10) para divulgar “Três Graças”, a novela das 21h que sucederá “Vale Tudo”. Na trama, ela será Arminda, uma vilã esnobe, cruel e de humor macabro.

No palco do programa, Grazi assistiu à homenagem da veterana em um vídeo no telão. “Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu gosto muito de você como atriz. Acompanhei e acompanho o seu trabalho… Vi a sua interpretação arrebatadora em ‘Verdades Secretas’ e acredito que tenha sido um grande desafio”, disse Lilia.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução TV Globo
Lilia Cabral gravou vídeo elogiando e dando dicas para Grazi Massafera, que fará vilã no horário nobreCrédito: Reprodução TV Globo
Crédito: Reprodução TV Globo
Lilia Cabral gravou vídeo elogiando e dando dicas para Grazi Massafera, que fará vilã no horário nobreCrédito: Reprodução TV Globo
Crédito: Reprodução TV Globo
Lilia Cabral gravou vídeo elogiando e dando dicas para Grazi Massafera, que fará vilã no horário nobreCrédito: Reprodução TV Globo
Crédito: Reprodução TV Globo
Lilia Cabral gravou vídeo elogiando e dando dicas para Grazi Massafera, que fará vilã no horário nobreCrédito: Reprodução TV Globo

Leia Também

Na sequência, a atriz de 68 anos deu dicas para Grazi, que fará sua primeira vilã da carreira. “Fazer vilã é como em um casamento, nas alegrias e nas tristezas. Por um tempo enorme você sairá vitoriosa, mas um dia a casa cai. Aproveite muito o texto do Aguinaldo [autor], um texto inspirador, crítico e divertido. Grazi, sucesso! Seja feliz, relaxa, aproveita e dê boas risadas. Eu tenho certeza que, noveleira como sou, não vou perder um capítulo”, declarou.

Após o vídeo, a intérprete de Arminda disse que Lilia é sua musa inspiradora e agradeceu a mensagem: “Foi emocionante, amei!”. A veterana, vale lembrar, já fez uma vilã de Aguinaldo Silva, a Valentina Marsalla, de “O Sétimo Guardião”, em 2018/2019.

“Três Graças” também é criada e escrita por Virgílio Silva e Zé Dassilva. Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral são as protagonistas do folhetim.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost