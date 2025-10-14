Grazi Massafera fala sobre interpretar vilã no horário nobre e de parceria com Murilo Benício

14/10/2025
grazi-massafera-fala-sobre-interpretar-vila-no-horario-nobre-e-de-parceria-com-murilo-benicio

Grazi Massafera está completando 20 anos de carreira com um presentão: interpretar uma vilã no horário nobre da Globo. Em “Três Graças”, novela que estreará na próxima segunda (20/10), a atriz será Arminda, uma viúva cruel, esnobe, manipuladora e com humor macabro. Em entrevista para o Gshow, a artista falou da personagem e da parceria com Murilo Benício, com quem dividirá cenas.

Após um hiato de cinco anos longe das telas, especialmente para ficar mais perto da filha, Sofia, atualmente com 13 anos, Grazi volta com tudo. Com duas décadas de carreira, desde que ficou famosa no “Big Brother Brasil 5”, muita coisa aconteceu, mas a essência dela permanece intacta. “Não tenho uma vida tão movimentada, tão interessante assim. Acordo, trabalho, gosto de malhar, cuidar da minha saúde, da minha família (…) Não sou de beber, saio pouco. Me contento em botar o pé na grama, tomar um banho de cachoeira”, revelou.

Crédito: GShow - @fernando_tomaz
Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã ArmindaCrédito: GShow – @fernando_tomaz
Crédito: GShow - @fernando_tomaz
Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã ArmindaCrédito: GShow – @fernando_tomaz
Crédito: GShow - @fernando_tomaz
Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã ArmindaCrédito: GShow – @fernando_tomaz
Crédito: GShow - @fernando_tomaz
Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã ArmindaCrédito: GShow – @fernando_tomaz
Crédito: GShow - @fernando_tomaz
Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã ArmindaCrédito: GShow – @fernando_tomaz

Na entrevista para o site da Globo, a atriz de 43 anos disse estar ansiosa para estrear no papel de uma personagem de Aguinaldo Silva. “E não é só frio na barriga, não! Tem insônia, tem tudo no meio. Não vai passar tão cedo. Acho que até o fim da novela vou me sentir assim, porque sou dessas”, entregou.

Segundo a artista, a maior dificuldade de interpretar a vilã é o repertório das atrocidades: “Encontrar naturalidade, falar essas atrocidades todas. Eu fico nervosa? Fico, mas também me dá prazer”.

Na trama, a personagem de Grazi será amante do inescrupuloso Santiago Ferette, vivido por Murilo Benício, ator que ela já admirava e desejava dividir cenas. “Queria muito trabalhar com o Murilo. Acho ele genial, extremamente criativo, além de ser uma pessoa muito divertida e feliz no set. Se a gente está cansado, ele faz um deboche, uma piada que deixa tudo mais leve. O Murilo é leveza e muito talento”, contou.

“Três Graças” também terá no elenco Sophie Charlotte, Dira Paes, Belo, Miguel Falabella, Alana Cabral, Marcos Palmeira, Juliano Cazarré, Xamã, Arlete Salles e Amaury Lorenzo. Até a estreia, o público noveleiro acompanha os capítulos finais de “Vale Tudo” para saber quem matou a icônica vilã Odete Roitman.

