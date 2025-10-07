07/10/2025
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Durante sua participação no programa Mais Você, exibido nesta terça-feira (7), Grazi Massafera roubou a cena ao fazer um comentário afiado sobre a chamada “família tradicional brasileira”. A atriz esteve no matinal da Globo para falar sobre Arminda, sua nova personagem em “Três Graças”, próxima novela das 21h.

Ao conversar com Ana Maria Braga, Grazi explicou a dinâmica do triângulo amoroso entre Arminda e Santiago Ferrette (vivido por Murilo Benício), que na trama é casado com Zenilda (interpretada por Andréa Horta).

Atriz comentou com bom humor a relação de sua personagem com o amante na nova novela das 21h, “Três Graças”/Foto: Reprodução

Em tom leve e divertido, a atriz soltou uma ironia que acabou repercutindo nas redes sociais.

“É a família tradicional: mamãe, papai, filhinho e amante. Olha o veneno da Arminda! Olha o veneno!”, brincou Grazi, arrancando risadas de Ana Maria.

A fala rapidamente ganhou destaque entre os telespectadores, que comentaram o bom humor e a espontaneidade da artista. “Três Graças”, que promete abordar temas polêmicos com leveza, marca o retorno de Grazi Massafera às novelas das 21h da Globo.

