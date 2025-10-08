grelo-descobre-significado-inusitado-de-seu-nome-em-portugal:-“prefiro-no-brasil”

Aqui no Brasil, o nome “Grelo” costuma causar certo estranhamento e até algumas risadas. Mas durante sua passagem em Portugal, ao lado de Henrique & Juliano, o cantor descobriu que, em Portugal, o significado é bem inofensivo: por lá, “grelo” é o nome de um tipo de couve. Ele garante, no entanto, que o sentido brasileiro é bem mais interessante.

Com duas apresentações em terras lusitanas ao lado da dupla sertaneja, Grelo acabou descobrindo o verdadeiro significado de seu nome artístico e até recebeu o vegetal de presente dos portugueses. Em um vídeo, o cantor mostrou sua reação ao entender o motivo da surpresa: “Put* que pariu. Tem base não”, o artista brincou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Grelo comenta expectativa para o nascimento da 1ª filha Foto/Portal LeoDias Cantor Grelo Reprodução: Instagram/@eogrelo Grelo no Fantástico Reprodução / Globo Voltar

Próximo

O cantor ainda fez piada com o duplo sentido: “Eu prefiro o significado no Brasil. To até com vergonha de falar que meu nome é Grelo na rua. Vou me apresentear só como Gabriel agora”, afirmou o artista, que, na verdade, se chama Gabriel D’ Ângelo, mas fez sucesso como Grelo após emplacar os hits “Só fé”, “Paredões” e “Não Era Love”.

Vale lembrar que em entrevista à CNN, Grelo explicou que não escolheu o nome pelo sentido duplo: “Eu imaginei que rolariam outras suposições sobre o nome, mas calma gente, eu sempre tive dois apelidos em toda a minha vida por conta do meu biotipo, ‘Magrelo’ e ‘Grilo’ e foi juntando esses dois nomes que surgiu o ‘Grelo’”, o cantor contou.