Grêmio pede anulação de cartões de Kanemann e Marlon em nota oficial

Na noite desta segunda-feira (6/10), o Grêmio utilizou as redes sociais e divulgou uma nota oficial denunciando 15 erros de arbitragem em 2025. O clube listou uma série de medidas tomadas pela diretoria e, entre elas, a primeira é a anulação de cartões aplicados em cima de Kanemann e Marlon, contra o Red Bull Bragantino, nesse sábado (4/10).

Leia também

Em nota, o clube comentou sobre a partida diante do Massa Bruta pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a equipe, foram “dois erros determinantes e amplamente reconhecidos por analistas, torcedores e pela comunidade esportiva que mudaram o resultado da partida”.

NOTA OFICIAL Grêmio denuncia 15 erros graves de arbitragem em 2025 e propõe ações pela qualificação do setor O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público manifestar sua indignação com a sequência de erros graves de arbitragem que têm prejudicado diretamente o Clube nas… pic.twitter.com/3xqKnUXzMZ — Grêmio FBPA (@Gremio) October 6, 2025

No confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o clube paulista em Bragança e acabou derrotado por 1 x 0. Nos instantes finais do confronto, o árbitro Lucas Casagrande marcou pênalti após toque no braço de Marlon depois de ser chamado pelo VAR. O capitão tricolor ainda recebeu um cartão amarelo.

Já Kanemann foi expulso ainda no primeiro tempo por conduta violenta. Segundo o Tricolor Gaúcho, a equipe foi prejudicada nos dois lances. Por conta disso, além do pedido de anulação dos cartões, a equipe gaúcha adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para evitar que seus atletas e o Grêmio sejam duplamente punidos.

O Grêmio está na 13ª colocação do Brasileiro com 33 pontos somados.