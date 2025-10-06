06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Grêmio pede anulação de cartões de Kanemann e Marlon em nota oficial

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gremio-pede-anulacao-de-cartoes-de-kanemann-e-marlon-em-nota-oficial

Na noite desta segunda-feira (6/10), o Grêmio utilizou as redes sociais e divulgou uma nota oficial denunciando 15 erros de arbitragem em 2025. O clube listou uma série de medidas tomadas pela diretoria e, entre elas, a primeira é a anulação de cartões aplicados em cima de Kanemann e Marlon, contra o Red Bull Bragantino, nesse sábado (4/10).

Leia também

Em nota, o clube comentou sobre a partida diante do Massa Bruta pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a equipe, foram “dois erros determinantes e amplamente reconhecidos por analistas, torcedores e pela comunidade esportiva que mudaram o resultado da partida”.

 

NOTA OFICIAL

Grêmio denuncia 15 erros graves de arbitragem em 2025 e propõe ações pela qualificação do setor

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público manifestar sua indignação com a sequência de erros graves de arbitragem que têm prejudicado diretamente o Clube nas… pic.twitter.com/3xqKnUXzMZ

— Grêmio FBPA (@Gremio) October 6, 2025

No confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o clube paulista em Bragança e acabou derrotado por 1 x 0. Nos instantes finais do confronto, o árbitro Lucas Casagrande marcou pênalti após toque no braço de Marlon depois de ser chamado pelo VAR. O capitão tricolor ainda recebeu um cartão amarelo.

Já Kanemann foi expulso ainda no primeiro tempo por conduta violenta. Segundo o Tricolor Gaúcho, a equipe foi prejudicada nos dois lances. Por conta disso, além do pedido de anulação dos cartões, a equipe gaúcha adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para evitar que seus atletas e o Grêmio sejam duplamente punidos.

O Grêmio está na 13ª colocação do Brasileiro com 33 pontos somados.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost