29/10/2025
Universo POP
Grêmio recebe taça da Supercopa do Brasil após 35 anos. Veja fotos

Após 35 anos da conquista, o Grêmio recebeu oficialmente a taça da Supercopa do Brasil de 1990. A cerimônia, realizada nesta quarta-feira (29/10), na Arena do Grêmio, contou com a presença do presidente da CBF, Samir Xaud, além de ex-jogadores e dirigentes que participaram da campanha histórica.

A entrega encerra uma espera de mais de três décadas. Embora o clube tenha vencido o torneio em 1990, o troféu nunca havia sido repassado devido a impasses administrativos. Agora, o gesto simbólico foi tratado como uma “reparação histórica” pela entidade brasileira do futebol, consolidando o Grêmio como o primeiro supercampeão nacional.

2 imagensEm homenagem da CBF, Grêmio recebe troféu de Supercampeão do Brasil de 1990Fechar modal.1 de 2

Ex-jogadores do Grêmio recebem troféu de Supercampeão do Brasil de 1990

Lucas Uebel/Grêmio2 de 2

Em homenagem da CBF, Grêmio recebe troféu de Supercampeão do Brasil de 1990

Lucas Uebel/Grêmio

O título foi conquistado sobre o Vasco, campeão brasileiro de 1989. No jogo de ida, o time gaúcho venceu por 2 a 0, com gols de Nilson e Darci, e segurou o empate sem gols em São Januário. Por coincidência, as partidas também contaram para a fase de grupos da Libertadores, o que ajudou a gerar confusão sobre a entrega da taça.

A cerimônia contou com nomes marcantes da conquista, como Mazaropi, Vilson, Ion, Darci e Wolnei Caio, além de Felipão e do presidente Alberto Guerra.

