gretchen-celebra-amor-fortalecido-na-pandemia:-“nos-conhecemos-pelo-olhar”

Gretchen e o saxofonista paraense Esdras de Souza renovaram os votos de casamento em uma cerimônia romântica à beira-mar, na cidade de Salinópolis, no Pará, no último sábado (4/10). O casal, que oficializou a união em 2020, celebrou a data especial em clima intimista e descontraído. Em entrevista à repórter Célia Pinho, do portal LeoDias, eles relembram momentos marcantes da relação e destacam a força do companheirismo ao longo dos anos.

Com bom humor, Esdras brinca sobre o início da história de amor com a cantora. “Ela jogou a rede e pegou o boto. Mas primeiro, ela teve que preparar uma rede muito resistente, porque o boto se debateu muito”, diz. Gretchen completa, em tom divertido: “Com aquela costura de linha de pescador mesmo, para não dar errado (…) Ele se debateu naquela rede que quase saiu, quase esburacou, não queria de jeito nenhum, me dava um monte de toco, dizia que não”.

O saxofonista admite que não acreditava no interesse da artista no começo. “Claro que não, né? Eu dizia assim: Gretchen afim de mim, está doido?”, conta. “Tudo ela. Me levou numa tocaia lá para São Paulo. Aí, não voltei mais”, relembra, arrancando risos da esposa.

Sobre os desafios, Esdras destaca o período da pandemia como um dos momentos mais delicados da convivência. “A pandemia foi algo que quebrou muitas coisas entre nós, porque na pandemia aconteceram muitos fatos, casais que a gente não esperava se separando, e outros casais também. E eu disse: caramba! Não, espera aí, isso aí é outra pandemia de relacionamento? Não, com a gente não vai pegar”, fala.

Gretchen concorda e aponta que o confinamento acabou fortalecendo a relação: “Acho que aquela coisa de você ter que ficar junto 24 horas, naquele mesmo espaço, era um confinamento. Então, a gente tinha que aprender a conviver com aquela pessoa. Eu acho que essa base da pandemia, entre nós dois, logo no começo do nosso relacionamento, fez com que realmente firmasse o nosso relacionamento a ponto de a gente se conhecer tanto que a gente se conhece pelo olhar”.

Para ela, essa cumplicidade foi o maior legado deixado pelo período difícil. “É isso que trouxe pra gente, a pandemia, de positivo. Claro, tiveram muitas coisas negativas, mas o mais positivo foi a força do nosso relacionamento, da nossa união”, conclui a cantora.

Bodas de ferro ou madeira

A celebração marca os cinco anos de união de Gretchen e Esdras de Souza, ou seja, bodas de ferro ou madeira. Para o momento especial, o casal investiu em looks simples, na mesma paleta de cor bege.

Os artistas se conheceram em 2019, durante o Círio de Nazaré, em Belém, em um encontro promovido pela cantora Fafá de Belém. Desde então, iniciaram uma parceria que uniu amor e música. Gretchen e o saxofonista se casaram em 2020, num clube náutico em Belém, onde viviam. Hoje, no entanto, eles moram em Portugal.