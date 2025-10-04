Gretchen exibe novos procedimentos estéticos e choca a internet

A cantora Gretchen, de 66 anos, voltou a repercutir nas redes sociais após divulgar o resultado de novos procedimentos estéticos. As imagens foram compartilhadas no Instagram, onde a artista apareceu ao lado do médico responsável e comemorou mais uma etapa dos cuidados com a aparência.

Reconhecida pela frequência em cirurgias plásticas e tratamentos faciais, Gretchen mostrou o novo visual e recebeu elogios de seguidores. “Para a idade dela, está linda! Tem dinheiro, faz procedimento sim! Certíssima!”, escreveu um internauta. Outro acrescentou: “Jovem, linda, dessa vez caprichou sim. Desta vez ela está perfeitinha!”.

O médico responsável também se manifestou, destacando a transformação. “Ela sempre foi o ‘meme’ mundial. Até que um dia ela teve confiança e paciência para chegar nesse resultado”, afirmou.

Além dos procedimentos, fãs ressaltaram que a boa forma da artista também está relacionada à disciplina com exercícios. “Musculação é a melhor opção para sustentação do músculo. Mas ela está lindaaa!”, comentou um seguidor.