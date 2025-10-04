04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Gretchen exibe novos procedimentos estéticos e choca a internet

Além dos procedimentos, fãs ressaltaram que a boa forma da artista também está relacionada à disciplina com exercícios

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A cantora Gretchen, de 66 anos, voltou a repercutir nas redes sociais após divulgar o resultado de novos procedimentos estéticos. As imagens foram compartilhadas no Instagram, onde a artista apareceu ao lado do médico responsável e comemorou mais uma etapa dos cuidados com a aparência.

Gretchen fez vários procedimentos e mudou novamente seu rosto/Foto: Reprodução

Reconhecida pela frequência em cirurgias plásticas e tratamentos faciais, Gretchen mostrou o novo visual e recebeu elogios de seguidores. “Para a idade dela, está linda! Tem dinheiro, faz procedimento sim! Certíssima!”, escreveu um internauta. Outro acrescentou: “Jovem, linda, dessa vez caprichou sim. Desta vez ela está perfeitinha!”.

O médico responsável também se manifestou, destacando a transformação. “Ela sempre foi o ‘meme’ mundial. Até que um dia ela teve confiança e paciência para chegar nesse resultado”, afirmou.

Além dos procedimentos, fãs ressaltaram que a boa forma da artista também está relacionada à disciplina com exercícios. “Musculação é a melhor opção para sustentação do músculo. Mas ela está lindaaa!”, comentou um seguidor.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost