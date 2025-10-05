gretchen-renova-votos-de-casamento-na-praia-e-rouba-a-cena-com-esdhras

É O AMOR! A cantora Gretchen provou que o fogo da paixão nunca se apaga! Em uma cerimônia de tirar o fôlego, a musa da internet e rainha dos memes renovou seus votos de casamento com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, no último sábado (4/10).

O cenário? Nada menos que a paradisíaca Salinópolis, no Pará, com direito a clima romântico, pé na areia e o sol se pondo no horizonte e muito luxo. Os pombinhos não esconderam a felicidade, e a artista fez questão de compartilhar tudo com seus milhões de seguidores.

Fotos e vídeos pipocaram nas redes sociais mostrando o casal trocando carinhos e, claro, beijos cinematográficos diante do mar. Para a renovação, os dois dispensaram o exagero e apostaram em um visual elegante e simples, em tom bege. A sintonia foi tanta que o detalhe virou assunto entre os fãs, que aplaudiram a escolha clean da poderosa.

Não é segredo para ninguém que Gretchen adora causar e, mais uma vez, ela mudou o visual para a celebração especial, fazendo todos pararem para admirar a estrela.