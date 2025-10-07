Grupo armado invade prédio, faz reféns e assalta sala comercial em SP

Um grupo armado invadiu um prédio na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, fez funcionários reféns e assaltou uma sala comercial, na manhã desta terça-feira (7/10). Agentes da Polícia Militar (PM) cercam o local e averiguam os arredores do prédio na tentativa de encontrar suspeitos.

Segundo a PM, equipes foram acionadas por volta das 10h da manhã para uma ocorrência de roubo, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. No local, os policiais foram informados que uma quadrilha armada invadiu o endereço, rendeu funcionários de uma sala comercial e anunciou um assalto.

Os bandidos teriam solicitado transferências bancárias para as vítimas, além de terem roubado dinheiro em espécie do escritório. Não há informações sobre feridos.

O roubo já foi encerrado, conforme a polícia. Agentes isolaram os arredores do prédio e averiguam a região para tentar encontrar suspeitos.

A ação policial segue em andamento e um boletim de ocorrência será registrado no 23° Distrito Policial (DP), em Perdizes. Procurada pelo Metrópoles para mais informações, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Matéria em atualização