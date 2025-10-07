07/10/2025
Universo POP
Grupo Energisa alcança 9 milhões de clientes em todo o Brasil

No Acre, empresa atende mais de 300 mil clientes nos 22 munícipios do estado

O Grupo Energisa acaba de atingir a marca de 9 milhões de clientes atendidos, consolidando-se entre as maiores companhias do setor no país. Esse marco é sustentado por um portfólio diversificado que inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 ativos de transmissão, distribuição de gás natural em cinco estados e uma usina de biometano e a (re)energisa, marca do Grupo que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Hoje, o Grupo tem distribuidoras nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Acre e Rondônia, com uma área de concessão que abrange 2,035 mil km², equivalente a 24% do território nacional.

Grupo Energisa alcança 9 milhões de clientes em todo o Brasil/Foto: Ascom

No Acre, a distribuidora completa 7 anos e desde sua chega em 2018 até o final deste ano, a empresa terá investido aproximadamente R$ 2,3 bilhões no estado, em obras de construção e modernização de subestações, ampliação da frota de veículos, capacitação de equipes técnicas e da interligação de Cruzeiro do Sul ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Nesse período já foram desativadas as térmicas de Manoel Urbano, Assis Brasil, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. No entanto, ainda há usinas em operação nos municípios: Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, uma vez que esses locais possuem somente acesso pelos rios ou aéreo.

Grupo tem distribuidoras nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Acre e Rondônia/Foto: Ascom

Para o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, a missão da distribuidora é oferecer respostas mais ágeis aos clientes, garantir a recomposição eficiente do fornecimento e assegurar a continuidade e a confiabilidade do sistema elétrico.

“Nosso compromisso é com o Acre. A Energisa busca oferecer uma energia confiável e de qualidade para melhor atender a todos os acreanos. Além de impulsionar o desenvolvimento econômico, social, proporcionando assim, inclusão e sustentabilidade ao estado”, afirma Xavier.

