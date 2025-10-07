Grupo Energisa alcança 9 milhões de clientes em todo o Brasil

O Grupo Energisa acaba de atingir a marca de 9 milhões de clientes atendidos, consolidando-se entre as maiores companhias do setor no país. Esse marco é sustentado por um portfólio diversificado que inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 ativos de transmissão, distribuição de gás natural em cinco estados e uma usina de biometano e a (re)energisa, marca do Grupo que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Hoje, o Grupo tem distribuidoras nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Acre e Rondônia, com uma área de concessão que abrange 2,035 mil km², equivalente a 24% do território nacional.

No Acre, a distribuidora completa 7 anos e desde sua chega em 2018 até o final deste ano, a empresa terá investido aproximadamente R$ 2,3 bilhões no estado, em obras de construção e modernização de subestações, ampliação da frota de veículos, capacitação de equipes técnicas e da interligação de Cruzeiro do Sul ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Nesse período já foram desativadas as térmicas de Manoel Urbano, Assis Brasil, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. No entanto, ainda há usinas em operação nos municípios: Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, uma vez que esses locais possuem somente acesso pelos rios ou aéreo.

Para o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, a missão da distribuidora é oferecer respostas mais ágeis aos clientes, garantir a recomposição eficiente do fornecimento e assegurar a continuidade e a confiabilidade do sistema elétrico.

“Nosso compromisso é com o Acre. A Energisa busca oferecer uma energia confiável e de qualidade para melhor atender a todos os acreanos. Além de impulsionar o desenvolvimento econômico, social, proporcionando assim, inclusão e sustentabilidade ao estado”, afirma Xavier.