grupo-prerrogativas-defende-messias-e-cita-papel-de-pacheco-em-2026

Coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho afirmou que o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, reúne as melhores condições para ocupar a vaga que será aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

“É importante dizer que o Grupo Prerrogativas vai apoiar qualquer que seja a escolha do presidente. Somente a ele cabe o direito e o dever de fazer a escolha porque foi ele quem recebeu mais de 60 milhões de votos em confiança do povo brasileiro para fazer, entre outras, essa escolha. Portanto, vamos reconhecer, louvar e aplaudir qualquer que seja a escolha do presidente Lula”, disse Carvalho à coluna.

Ele acrescentou que “nesse momento o Messias reúne qualidades técnicas indiscutíveis, tem espírito público, sensibilidade social, tem o apoio do entorno do presidente, do partido da base, do meio evangélico, de muitos ministros do Supremo e de outros ministros de tribunais superiores, e certamente ele não é uma aposta, já é uma realidade”.

Segundo o coordenador, Messias “galgou todos os passos de uma carreira pública luminosa, tem deixado um rastro luminoso de exemplos edificantes por onde passa” e, na AGU, “foi testado em momentos bastante difíceis, comprovou que tem condições de honrar e continuar honrando a confiança do presidente Lula e do nosso governo, está ajudando o país a ser reconstruído e reconciliado”.

Carvalho também comentou sobre o senador Rodrigo Pacheco (PSD), que já foi citado pelo decano do STF, Gilmar Mendes, como “nosso candidato ao STF”.

“O Pacheco é um belíssimo jurista, merece, claro, o nosso reconhecimento, mas neste momento precisamos ajudar a derrotar de uma vez por todas o bolsonarismo. Nas eleições de 2022, nós derrotamos o Bolsonaro. Nas eleições de 2026, temos uma oportunidade histórica de derrotar o bolsonarismo, e o Pacheco está em 1º lugar nas pesquisas de Minas Gerais. Seguramente, será um belíssimo governador, ninguém tem dúvida disso”, concluiu.