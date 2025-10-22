22/10/2025
Grupo que espalhou fake news contra candidato a prefeito é alvo da PF

Escrito por Metrópoles
grupo-que-espalhou-fake-news-contra-candidato-a-prefeito-e-alvo-da-pf

A Polícia Federal (PF) lançou uma ofensiva, na manhã desta quarta-feira (22/10), contra uma associação criminosa dedicada à difusão de desinformação eleitoral contra um candidato à prefeitura do município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro (RJ).

A Operação Veritate tem como objetivo reprimir as práticas do grupo que, segundo a polícia, é responsável por denegrir, difamar e disseminar informações falsas contra o homem.

Na ação desta quarta (22), policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão – quatro no Centro de Angra dos Reis e um no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. As medidas judiciais foram expedidas pelo Juízo das Garantias da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.

Durante as buscas, os policiais apreenderam os celulares dos investigados e documentos, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.

Na ação desta quarta (22), policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão

Durante as buscas, os policiais apreenderam os celulares dos investigados e documentos

A investigação

O trabalho investigativo teve início após a PF prender em flagrante um homem que produzia e divulgava vídeos com conteúdo falso contra um dos candidatos à prefeitura de Angra dos Reis em 2024, exigindo pagamento em dinheiro para cessar as publicações.

A partir dessa ação, as apurações avançaram e revelaram indícios da atuação de outros suspeitos na disseminação coordenada de informações eleitorais falsas.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de associação criminosa, divulgação de informações eleitorais falsas e difamação eleitoral.

