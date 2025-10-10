Grupo que faturou R$ 7 milhões em golpes é alvo de operação da PCDF

Um grupo suspeito de aplicar golpes por meio de uma conhecida plataforma digital de compra e venda de produtos foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na madrugada desta sexta-feira (10/10).

De acordo com as investigações, o grupo criou uma rede de contas bancárias para recebimento dos valores pagos pelas vítimas e, posteriormente, transferiram para o líder da associação.

Enquanto isso, os móveis comprados pelas vítimas não eram entregues. Segundo a PCDF, foram criados 436 anúncios, entre 2015 e 2025, gerando mais de 1,5 mil interações com clientes e R$ 7 milhões em transações suspeitas.

Nesta fase da operação, equipes da Difraudes/CORF cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares dos investigados.

