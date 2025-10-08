08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Grupo Raviera promove mega ação “Sonho de Criança” com ofertas e lazer em Rio Branco

Público poderá aproveitar condições especiais e exclusivas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Em celebração ao Dia das Crianças, o Grupo Raviera vai realizar a maior ação de vendas de veículos de Rio Branco. A ação de vendas, “Sonho de Criança”, acontece nos dias 10 e 11 de outubro e reunirá todas as marcas do grupo em um único espaço, no formato multimarcas.

Participam da ação as concessionárias Hyundai, Toyota, Jeep, RAM, BYD e Acrediesel (Mercedes-Benz).

Grupo Raviera promove mega ação “Sonho de Criança” com ofertas e lazer/Foto: ContilNet

Durante os dois dias de evento, o público poderá aproveitar condições especiais e exclusivas, que incluem veículos com preço de nota fiscal de fábrica, financiamento com taxa zero em modelos selecionados, bônus de até R$ 20 mil em determinadas unidades e supervalorização na troca de usados. A ação foi pensada para oferecer as melhores oportunidades de compra do ano, com condições que dificilmente se repetem.

Mais do que uma grande liquidação, o evento também foi planejado para ser um momento de lazer e descontração para toda a família. As lojas estarão preparadas para receber os clientes em um ambiente acolhedor, com programação leve e atendimento especializado. As equipes de vendas de todas as marcas estarão reunidas para garantir a melhor experiência possível ao público.

De acordo com Jéssica Lima, vendedora da Toyota, a expectativa para o evento é muito positiva. “Nossas expectativas estão muito altas. Estamos nos preparando para receber o público da melhor forma e, é claro, realizar o seu sonho de criança”, destacou.

Com grandes descontos, variedade de marcas e um clima festivo, o “Sonho de Criança” promete movimentar o mercado automotivo da capital acreana e encantar quem sonha em sair de carro novo neste Dia das Crianças.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost