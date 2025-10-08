Grupo Raviera promove mega ação “Sonho de Criança” com ofertas e lazer em Rio Branco

Em celebração ao Dia das Crianças, o Grupo Raviera vai realizar a maior ação de vendas de veículos de Rio Branco. A ação de vendas, “Sonho de Criança”, acontece nos dias 10 e 11 de outubro e reunirá todas as marcas do grupo em um único espaço, no formato multimarcas.

Participam da ação as concessionárias Hyundai, Toyota, Jeep, RAM, BYD e Acrediesel (Mercedes-Benz).

Durante os dois dias de evento, o público poderá aproveitar condições especiais e exclusivas, que incluem veículos com preço de nota fiscal de fábrica, financiamento com taxa zero em modelos selecionados, bônus de até R$ 20 mil em determinadas unidades e supervalorização na troca de usados. A ação foi pensada para oferecer as melhores oportunidades de compra do ano, com condições que dificilmente se repetem.

Mais do que uma grande liquidação, o evento também foi planejado para ser um momento de lazer e descontração para toda a família. As lojas estarão preparadas para receber os clientes em um ambiente acolhedor, com programação leve e atendimento especializado. As equipes de vendas de todas as marcas estarão reunidas para garantir a melhor experiência possível ao público.

De acordo com Jéssica Lima, vendedora da Toyota, a expectativa para o evento é muito positiva. “Nossas expectativas estão muito altas. Estamos nos preparando para receber o público da melhor forma e, é claro, realizar o seu sonho de criança”, destacou.

Com grandes descontos, variedade de marcas e um clima festivo, o “Sonho de Criança” promete movimentar o mercado automotivo da capital acreana e encantar quem sonha em sair de carro novo neste Dia das Crianças.

Veja o vídeo: