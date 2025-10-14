14/10/2025
Guarda municipal é afastado após denúncia por tortura em abordagem

A Justiça aceitou uma denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra um guarda municipal acusado de torturar cidadãos que já estavam rendidos durante abordagem. Na última quarta-feira (8/10), o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jandira, na região metropolitana do estado, afastou cautelarmente o agente das funções e suspendeu o porte de arma.

Afastamento do guarda municipal

  • Segundo a acusação formal apresentada pelo pelo promotor Diego Goulart, o guarda estava fardado e em serviço quando agrediu fisicamente e proferiu ameaças contra pelo menos cinco pessoas.
  • A agressão foi registrada em vídeo e confirmada por provas técnicas, declarações da corporação e procedimento administrativo disciplinar.
  • Para o MPSP, o afastamento do agente pretende proteger a ordem pública, assim como “evitar a reiteração criminosa e garantir a efetividade da instrução processual”. O objetivo é permitir que vítimas e testemunhas participem do processo sem receio.

O Ministério Público também solicitou, em caso de condenação do acusado, a perda definitiva do cargo público, além da interdição para o exercício da função de guarda municipal pelo dobro do prazo da pena aplicada.

