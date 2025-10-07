07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Guerra em Gaza fragiliza economia israelense

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
guerra-em-gaza-fragiliza-economia-israelense

Por anos, o Estado de Israel foi celebrado como o “país das startups” e referência global em inovação tecnológica. Entretanto, os dois anos de guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, em retaliação ao ataque de 7 de outubro de 2023, criaram uma fase de turbulência na economia israelense, tensões com o Irã e o afastamento de parceiros históricos. A retração do crescimento, a saída de profissionais qualificados e o isolamento diplomático colocam em xeque um modelo antes considerado exemplar.

Israel abriga grandes empresas de tecnologia, exporta softwares, equipamentos médicos e soluções de cibersegurança. No entanto, desde o início do conflito com o Hamas, os indicadores econômicos vêm piorando. No último trimestre, o PIB israelense caiu significativamente, o consumo das famílias recuou, os investimentos privados diminuíram e a produção desacelerou.

Leia também

As projeções para 2025 são pouco animadoras: crescimento de apenas 1%, após 0,9% em 2024 – bem distante dos 6,5% registrados em 2022. A inflação gira em torno de 3% e o déficit fiscal aumentou. Para conter a desvalorização do shekel – a moeda local –, o Banco Central precisou injetar mais de US$ 30 bilhões no mercado cambial.

Além disso, cerca de 170 mil pessoas deixaram o país desde 2023, muitas delas jovens com ensino superior, o que agrava a sensação de instabilidade e compromete a força de trabalho qualificada.

Investidores se afastam e parcerias internacionais são revistas

A fragilidade econômica vem acompanhada de uma perda de confiança por parte de parceiros estrangeiros. O investimento direto externo caiu, financiamentos internacionais foram congelados e contratos importantes estão sendo revistos. A União Europeia, principal parceiro comercial de Israel, cogita reduzir colaborações estratégicas – um sinal preocupante para uma economia fortemente dependente do comércio com o bloco.

O fundo soberano da Noruega, por exemplo, se desfez de ações em empresas israelenses do setor de defesa. Nos Estados Unidos, gigantes como a Microsoft estão reavaliando sua presença no país, pressionados pela opinião pública. Até aliados tradicionais, como a Colômbia, buscam alternativas: Bogotá apresentou recentemente seu primeiro fuzil de assalto produzido localmente, após encerrar compras de armamentos israelenses.

Esses movimentos criam um efeito dominó: a perda de apoio político, capital estrangeiro e mercados estratégicos enfraquece o crescimento israelense e ameaça sua posição internacional.

Impacto direto na vida dos israelenses

O isolamento também afeta o cotidiano da população. O custo de vida continua alto e há risco de aumento de impostos para cobrir gastos militares e o rombo fiscal. A queda na atratividade econômica e a saída de talentos podem levar ao fechamento de empresas e ao crescimento do desemprego.

Israel ainda possui vantagens competitivas – como expertise tecnológica e uma economia diversificada –, mas seu futuro depende cada vez mais das decisões políticas e diplomáticas de seus líderes. Reconquistar a confiança internacional será essencial para evitar que o atual isolamento comprometa de forma duradoura o modelo econômico do país.

Leia mais em RFI, parceira do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost