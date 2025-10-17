17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Guerra na Ucrânia: Trump reconhece risco de ser enganado por Putin

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
guerra-na-ucrania:-trump-reconhece-risco-de-ser-enganado-por-putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu nesta sexta-feira (17/10) que o líder russo, Vladimir Putin, pode estar o enganando ao se mostrar disposto a negociar um acordo de paz para a guerra na Ucrânia.

As declarações foram dadas durante uma coletiva na Casa Branca com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um dia após o telefonema de Trump com Putin. O encontro é visto como decisivo para o futuro do apoio norte-americano a Kiev e para a política de Washington em relação ao conflito no Leste Europeu.

Quando questionado por jornalistas se estava preocupado com a possibilidade de Putin estar apenas ganhando tempo para avançar seus objetivos militares, o líder norte-americano respondeu: “Estou”.

Ainda assim, o republicano minimizou as implicações da situação.

“Sabe, fui enganado pelos melhores a vida toda e me saí muito bem”, afirmou. “Acho que ele quer fazer um acordo”.

Leia também

Tom mais cauteloso após ligação com Putin

Antes da reunião a portas fechadas com Zelensky, Trump afirmou acreditar que a Rússia está “pronta para resolver a situação na Ucrânia”, mas reconheceu que “a guerra é complexa”.

O presidente americano tem evitado se comprometer com o envio de mísseis de cruzeiro Tomahawk à Ucrânia — tema classificado como “extremamente sensível” e que divide o alto escalão do governo.

Após a ligação com Putin, o republicano defendeu que os EUA “também precisam dos Tomahawks” e não podem “esgotar seus estoques estratégicos”.

Durante o encontro, Zelensky agradeceu a Trump pelos esforços de mediação, mas demonstrou cautela quanto às intenções do Kremlin.
“Entendemos que Putin não está pronto. Acho que ele não está, mas estou confiante de que, com a ajuda de vocês, podemos parar esta guerra”, disse o líder ucraniano.

Em tom mais conciliador, Zelensky comentou a mudança na relação com o presidente americano. “É uma questão de atitude. Trump é especial porque tem uma forma própria de agir. Acho que começamos a nos entender”, afirmou.

Imagem colorida de encontro entre presidente Donald Trump e presidente Volodymyr ZelenskyPresidentes Donald Trump (EUA) e Volodymyr Zelensky (Ucrânia)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost