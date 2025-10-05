05/10/2025
Guia conecta turistas a empreendedorismo nas favelas do Rio

Disponível gratuitamente na internet, a publicação Descubra a Favela – Um guia para viver as favelas de dentro é um texto que apresenta experiências turísticas em seis favelas da zona sul do Rio de Janeiro: Babilônia, Vidigal, Rocinha, Pavão Pavãozinho, Dona Marta e Providência.

O guia mapeia locais de lazer e gastronomia em morros do Rio. A publicação conecta visitantes aos empreendedores das comunidades, e se propõe a promover a economia criativa e o protagonismo dos moradores. Para acessar, clique aqui

Entre os negócios rastreados pelo guia está o coletivo Nós do Crochê, projeto de capacitação profissional para mulheres na Rocinha. Dayanne Albuquerque, assistente administrativa do grupo, celebra a visibilidade proporcionada pela publicação.

“Estar presente em um projeto como esse amplia a nossa visibilidade, conecta o nosso trabalho a um público mais diverso e fortalece a valorização das iniciativas que nascem dentro das comunidades. O guia nos ajuda a mostrar que o crochê vai muito além de um produto: ele carrega histórias, afeto e a transformação social que vivemos todos os dias no ateliê”, descreve.

Também é explicado no guia o projeto Favela Orgânica, criado pela chef Regina Tchelly há 14 anos. A atividade promove o consumo consciente e a redução do desperdício de alimentos nas comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira, além de prestar serviços em outros estados e países.

Empreendimento

O guia foi criado pelo Instituto Aupaba, e é publicado no contexto onde o empreendedorismo é marca registrada das comunidades cariocas. Segundo pesquisa do Instituto Data Favela (2023), cerca de 40% dos moradores de favelas possuem pequenos empreendimentos próprios.

“A força do empreendedorismo das favelas também coloca o carioca como parte desse contexto de consumo, de participação coletiva, onde todos são convidados a frequentar as favelas na medida em que esses serviços são interessantes de serem consumidos e reconhecidos, tanto quanto o asfalto”, destaca Luciana de Lamare, presidente e cofundadora do Instituto Aupaba – organização sem fins lucrativos que atua na promoção do turismo como ferramenta de transformação social e econômica.

Para ela, o guia funciona como instrumento de integração urbana e ferramenta de escuta para políticas públicas.

“A ideia é gerar maior integração entre o que está acontecendo na favela e o que está acontecendo no asfalto, e melhorar a percepção do microempreendedor num contexto comunitário. Na medida em que mapeamos as necessidades, conseguimos fazer um advocacy [mobilização em defesa de uma causa] a partir dessa escuta, do que eles precisam, e não do que a gente acha que eles precisam”, assegura.

Descubra a Favela – Um guia para viver as favelas de dentro” atende a públicos do Brasil e do exterior, pode ser lido em português, inglês e espanhol.

