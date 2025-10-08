08/10/2025
Guilherme Arana responde às críticas após gol contra o Sport

Em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado nesta quarta-feira (8/10), o Atlético-MG venceu o Sport por 3 x 1, na Arena MRV. Um dos gols da partida foram marcados pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava sendo criticando pelo baixo desempenho.

“Na vida de um profissional, altos e baixos são normais. Você vai ganhar, você vai perder, faz parte. Estou aqui há cinco anos, e muitos torcedores sabem da minha identificação, do meu amor e carinho pelo Galo. Fiquei muito surpreso com a notícia de corpo mole. Ainda tenho dois anos de contrato. Não vou agir assim em um clube que me deu tudo.”

O gol de Arana foi marcado já no final do primeiro tempo, aos 38 minutos. A jogada se iniciou no lado direito, Bernard cruzou para a área, Dudu tocou para trás, mas a defesa do Sport afastou. No rebote, Igor Gomes finalizou, a bola bateu em defensor adversário e sobrou livre para o lateral marcar.

Veja o lance:

Atlético 2×0 Sport

⚽ Guilherme Arana

🏆 Brasileirão | 14ª rodada

pic.twitter.com/vufE8fCPO2

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 8, 2025

 

