10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Guilherme Boury é o terceiro eliminado de “A Fazenda 17”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
guilherme-boury-e-o-terceiro-eliminado-de-“a-fazenda-17”

Guilherme Boury deixou “Fazenda 17” na noite desta quinta-feira (9/10), ao ser eliminado na terceira Roça do reality show da Record. O ator recebeu 22,98% dos votos do público e se despediu da disputa pelo prêmio milionário. Já Yoná Sousa e Carol Lekker foram salvas da berlinda e seguem firmes no jogo.

Carol foi a primeira a voltar para a sede, seguida de Yoná; no entanto, as porcentagens das duas não foram divulgadas pela emissora. Momentos antes de anunciar quem seria eliminado, a apresentadora Adriane Galisteu dirigiu-se ao trio: “Vocês já entenderam a panela de pressão que é “A Fazenda”. Esse jogo é uma loucura e exige psicológico. São meses andando numa corda bamba e expostos ao julgamento do Brasil.”

Veja as fotos

Reprodução: Record
Guilherme Boury é o terceiro eliminado de “A Fazenda 17”Reprodução: Record
Reprodução: Record
Guilherme Boury é o terceiro eliminado de “A Fazenda 17”Reprodução: Record
Reprodução: Record
Guilherme Boury é o terceiro eliminado de “A Fazenda 17”Reprodução: Record
Reprodução: Instagram/@guiboury
Guilherme Boury em “A Fazenda 17”Reprodução: Instagram/@guiboury
Reprodução: Record
Carol Lekker rebate Guilherme Boury: “Você acha que eu sou palhaça?”Reprodução: Record

Leia Também

Para a Miss Bumbum, Galisteu disse: “Carol, você é a própria panela de pressão. Segunda vez que te vejo aqui, pelo mesmo motivo. Você conhece o jogo, gosta, se preparou e sabe que aqui é o pior lugar para estar nesse momento.”

Em seguida, a fala foi direcionada ao ator que fez sucesso na novela “Chiquititas”: “Gui, você parece mais introspectivo, observador, discreto. Gui, é impossível escapar desse conflito aqui dentro. O jogo já começou faz tempo. Erro e omissão costumam ser muito perigosos.”

Por último, Galisteu falou com a ex-Ilhados Com a Sogra: “Yoná, nem a pressão da sede te intimidou. Em alguns momentos, a gente viu uma Yoná mais mansa, mas hoje você voltou a rugir. A pergunta é: qual você quer ser?”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost