Guilherme Boury é o terceiro eliminado de “A Fazenda 17”

Guilherme Boury deixou “Fazenda 17” na noite desta quinta-feira (9/10), ao ser eliminado na terceira Roça do reality show da Record. O ator recebeu 22,98% dos votos do público e se despediu da disputa pelo prêmio milionário. Já Yoná Sousa e Carol Lekker foram salvas da berlinda e seguem firmes no jogo.

Carol foi a primeira a voltar para a sede, seguida de Yoná; no entanto, as porcentagens das duas não foram divulgadas pela emissora. Momentos antes de anunciar quem seria eliminado, a apresentadora Adriane Galisteu dirigiu-se ao trio: “Vocês já entenderam a panela de pressão que é “A Fazenda”. Esse jogo é uma loucura e exige psicológico. São meses andando numa corda bamba e expostos ao julgamento do Brasil.”

Para a Miss Bumbum, Galisteu disse: “Carol, você é a própria panela de pressão. Segunda vez que te vejo aqui, pelo mesmo motivo. Você conhece o jogo, gosta, se preparou e sabe que aqui é o pior lugar para estar nesse momento.”

Em seguida, a fala foi direcionada ao ator que fez sucesso na novela “Chiquititas”: “Gui, você parece mais introspectivo, observador, discreto. Gui, é impossível escapar desse conflito aqui dentro. O jogo já começou faz tempo. Erro e omissão costumam ser muito perigosos.”

Por último, Galisteu falou com a ex-Ilhados Com a Sogra: “Yoná, nem a pressão da sede te intimidou. Em alguns momentos, a gente viu uma Yoná mais mansa, mas hoje você voltou a rugir. A pergunta é: qual você quer ser?”