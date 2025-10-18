guilherme-magon,-leonardo-de-“vale-tudo”,-celebra-estreia-em-novelas-e-reflete-sobre-papel

O último capitulo de “Vale Tudo” não marcou apenas o fim da novela, mas um momento especial na carreira do ator Guilherme Magon, que interpretou Leonardo Roitman. Durante a reunião do elenco no bar do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17/10), Guilherme comentou com Monique Arruda, repórter do portal LeoDias, sobre a experiência de estrear em novelas e como foi manter seu personagem em segredo durante a parte inicial da trama.

“No começo, foi complicado. Eu fiquei cerca de um mês sem poder cruzar muita gente, era só uma fresta da porta, um pé”, contou.”Depois disso, comecei a interagir com meu núcleo e, finalmente, com o elenco todo. Foi uma delícia, porque a equipe é muito unida. No final me recebiam como alguém do elenco, como se eu estivesse entrado de verdade no comércio”,completou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Leonardo (Guilherme Magon) em “Vale Tudo” Reprodução/TV Globo Debora Bloch e Guilherme Magon em cena Debora Bloch em cena com o “filho” Guilherme Magon em ‘Vale Tudo’ / Globo/ Divulgação Guilherme Magon é Leonardo em “Vale Tudo” Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Guilherme destacou a importância do trabalho coletivo e o apoio do público. “Vale Tudo é minha estreia em novelas. Começo a aprender a fazer televisão de forma consistente. Saio muito grato. Acho que as pessoas sentiram o coração do Leonardo, e não tem recompensa maior do que essa”, disse o ator, que recebeu elogios por sua atuação realista.

Sobre o futuro, Magon revela que coisas estão acontecendo. “As coisas estão se mexendo. Assim que houver algo mais consistente, eu venho falar com maior orgulho”, revelou, deixando claro que novos projetos estão no horizonte.