04/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
gustavo-mioto-comenta-memes-com-virginia-e-explica-like-em-foto:-“levo-no-bom-humor”

Nos camarins do Qualistage, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Gustavo Mioto conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, sobre os memes que o relacionam a Virginia e a recente repercussão de um curtida sua em uma foto da influenciadora. Em tom leve, o cantor afirmou que prefere tratar o tema com naturalidade.

“Eu acho graça, acho que a comédia nada mais é que fazer piada da tragédia. Acho que é top, melhor que a gente leve no bom humor essas coisas. Eu tô super de boa, em paz, não tem problema nenhum. Eu me divirto bastante e ela sempre escutou as minhas músicas, não seria nada de absurdo”, argumentou ele.

Questionado sobre a curtida que viralizou, Mioto minimizou: “Eu acho que sim, não passou de um like, despretensioso. Tenho muito respeito por ela e pela família. Então não foi nada além disso e acho que foi realmente uma hipervalorização”, pontuou.

Para o artista, esclarecer publicamente ajuda a frear conclusões apressadas: “É sempre bom esclarecer porque a galera fala com muita certeza, então agora tá tudo esclarecido!”.

Após o divórcio de Virginia Fonseca e em meio aos rumores de aproximação dela com Vini Jr., Gustavo Mioto entrou no radar da web quando um like seu em foto da influenciadora virou assunto e alimentou especulações de affair. Nada, porém, foi confirmado pelos envolvidos.

Além disso, outro rumor veio de uma live do youtuber Brino que Mioto participou. Ele foi surpreendido com a notícia de uma previsão sobre seu futuro amoroso, reagindo ao ouvir sobre a possibilidade de um relacionamento com a ex-mulher de Zé Felipe – que agora está com Ana Castela, ex do cantor.

