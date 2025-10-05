05/10/2025
Gustavo Mioto confirma que esteve na praia com Mari Menezes, mas garante: "É só amizade"

Durante entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, no Qualistage, no Rio de Janeiro, o cantor Gustavo Mioto, de 28 anos, comentou os rumores de que estaria vivendo um romance com a influenciadora Mari Menezes, de 20. As especulações surgiram após ambos publicaram stories em praias com cadeiras semelhantes e quase no mesmo horário, na última sexta-feira (3/10).

“Meu coração está bem, graças a Deus, e a gente estava junto, estava com a galera. Mas, como a gente conhece a galera, não tem nem foto da gente junto. Vai entender”, declarou Mioto.

Veja as fotos

Reprodução
Gustavo MiotoReprodução
Foto: Reprodução/Instagram @gustavomioto
Gustavo MiotoFoto: Reprodução/Instagram @gustavomioto
Reprodução/Instagram/@marimenezees_
Mari Menezes acusa ex de abusos e ter colocado remédio em sua bebidaReprodução/Instagram/@marimenezees_
Portal LeoDias
Gustavo MiotoPortal LeoDias

O artista brincou sobre a coincidência das imagens. “A gente usou cadeiras, realmente, foi um momento especial”, afirmou. Em seguida, explicou que o encontro ocorreu em grupo: “A gente estava no mesmo lugar, estava eu, estava Mari, estavam mais algumas amigas, uma galera junto, igual no jantar e no programa da Globo também”, contou.

No entanto, Mioto relembrou que após atuar como jurado no programa “Estrela da Casa”, na última quinta-feira (2/10), o cantor, ex-namorado de Ana Castela, e a influenciadora saíram para jantar com alguns amigos. Eles compartilharam nas redes sociais fotos do encontro em um restaurante no Rio de Janeiro.

O sertanejo reforçou que a relação entre os dois é apenas de amizade. “Eu não tinha nem contato com a Mari até anteontem. A gente estreitou um pouco mais a amizade, mas é só amizade mesmo, está 100% de boa, não tem nada de segundas intenções”, concluiu.

