Gustavo Mioto deixa palco durante música gravada com Ana Castela e fãs reagem nas redes

Durante o show de Gustavo Mioto realizado no domingo (5/10), no Rio de Janeiro, um momento chamou a atenção do público e rapidamente se tornou assunto nas redes sociais. Enquanto cantava o sucesso “Princesa”, canção gravada com sua ex-namorada Ana Castela, o cantor deixou o palco justamente no trecho em que entra a voz da boiadeira. O gesto não passou despercebido pelos fãs, que registraram a cena e compartilharam vídeos nas redes, levantando diversas especulações sobre o motivo da saída repentina.

A atitude ganhou ainda mais repercussão porque, recentemente, Ana Castela confirmou que está vivendo um affair com o cantor Zé Felipe, com quem também gravou uma música romântica, “Sua Boca Mente”, lançada na última semana nas plataformas digitais.

Nas redes sociais, a reação do cantor dividiu opiniões. “É nítido que ele ama ela muito. E com tudo que está acontecendo, ele está sentindo muito. Mas um dia vai passar”, comentou uma internauta no vídeo. “Ai meu Deus! Quem é fã sabe que ele sempre fala isto nesta música e na hora de ‘Princesa’ ele aproveira para se hidratar”, comentou outra fã.

Mesmo após o momento inusitado, Gustavo retornou ao palco para dar continuidade à apresentação, que seguiu normalmente.

O portal LeoDias entrou em contato com a assessoria do cantor para entender se aconteceu algo durante a apresentação que tenha motivado a saída do palco ou se o gesto faz parte do show, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Gustavo Mioto e Ana Castela viveram um relacionamento de idas e vindas, iniciado em junho de 2023, e terminaram três vezes — a última em dezembro de 2024.

Já com Zé Felipe, os primeiros rumores de affair surgiram em julho de 2025, após o portal LeoDias flagrar os dois juntos em uma viagem pelos parques temáticos da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Desde então, Ana Castela e o Zé Felipe não se desgrudaram mais. Na última semana, após uma viagem em família pelo Pantanal, eles confirmaram que estão vivendo um romance.