gustavo-mioto-fala-do-desafio-de-protagonizar-nova-novela-da-globo

A TV Globo entrou na onda das novelinhas curtas e lançará ainda em 2025 produções voltadas especificamente para as redes sociais. Chamados microdramas, esses folhetins serão protagonizados por Jade Picon e pelo cantor Gustavo Mioto. Em entrevista, o ex-namorado de Ana Castela falou sobre como recebeu o convite para virar galã de novela e dos desafios da carreira como ator.

Leia também

Novo desafio

Gustavo Mioto conversou com o Fofocalizando, do SBT, e afirmou que foi pego de surpresa com o convite para atuar na novelinha. “Eu nunca pensei nisso. Eu já tinha pensado em fazer um filme um dia, em fazer vários clipes que juntos formariam um filme, já tinha pensado nisso, mas galã de novela… não sei se é a palavra certa pra usar, eu fiquei muito feliz”, disse.

“E foi um convite que veio do nada. Eu cheguei pra fazer um programa lá e aí uma das diretoras da Formata chegou [e disse]: ‘Boa noite, você não quer fazer uma novela?’. E foi desse jeito, do absoluto nada. Na hora eu me animei, perguntei como seria e falei vamo embora”, completou.

O cantor sertanejo também falou sobre como vai conciliar a agenda de shows e as gravações da novela. Segundo ele, a Globo marcou as gravações, que começaram nesta semana, em dias em que ele não tem outras obrigações. “Não tem gravação em dia de show, por exemplo. Nisso eles já me ajudaram.”

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Gustavo Mioto se afastou das redes sociais para lidar com fofocas

2 de 6

Gustavo Mioto

3 de 6

Gustavo Mioto

Divulgação 4 de 6

Mioto

Reprodução/Instagram 5 de 6

Gustavo Mioto

@gustavomioto/ Instagram 6 de 6

O cantor Gustavo Mioto

Reprodução/Instagram

Ao encerrar, ele brincou dizendo que tem boa memória e que decorar o texto não será problema. “A minha memória é bem boa, então eu não tenho problema de decorar as coisas, mas vai ser a primeira vez que vou ter que decorar o texto pro dia seguinte, vai ser sempre assim”, disse.

Preparado?

Diego é o nome do personagem de Gustavo Mioto em Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, primeiro microdrama a ser lançado pela Globo. O novo formato de novelas da emissora traz 50 episódios curtos, feitos para serem exibidos verticalmente.

“A trama é muito massa. Eu assisto muitos filmes e séries e gosto de analisar roteiro. Quando chegou esse, eu adorei a história. Está tudo muito amarradinho. É aquele clichê que a gente fica preso e todos adoram”, disse o cantor ao colunista Lucas Pasin.

Gustavo disse que já fez aulas de teatro no passado. “Fiz o curso Wolf Maya antes mesmo das coisas acontecerem comigo na música. E agora, na novela, eles me proporcionaram um preparador muito incrível, o Ricardo Conti. Ele é preparador de elenco de vários atores incríveis. Fizemos todo um trabalho. Dei sorte que o personagem não é muito distante de mim”.

Veja: