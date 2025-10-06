Gustavo Mioto responde se já passou por treinamento de beijo técnico para novela da Globo

Gustavo Mioto, novo ator contratado da Globo e estrela do primeiro microdrama da emissora, “Segredo do Pobre Milionário”, respondeu se já passou por treinamento de beijo técnico para a próxima aposta do canal, que estreia no serviço de streaming por assinatura. O cantor vai protagonizar o formato vertical ao lado de Maya Aniceto (Cindy), na história que terá 50 episódios, cada um com duração de até 2 minutos. Na sinopse, Mioto interpreta Diego, um milionário misterioso que finge não ter dinheiro para conquistar a mocinha.

“Fiz o curso Wolf Maya antes mesmo de as coisas acontecerem comigo na música. E agora, na novela, eles me proporcionaram um preparador muito incrível, o Ricardo Conti. Ele é preparador de elenco de vários atores incríveis. Fizemos todo um trabalho. Dei sorte que o personagem não é muito distante de mim. Ainda não cheguei na parte da aula em que aprendo beijo técnico. Mas vai ter beijo. É um casal, né? Terão cenas românticas, sim”, disparou Mioto em entrevista concedida ao jornalista Lucas Pasin, colunista do Metrópoles.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gustavo Mioto Reprodução: Instagram/@gustavomioto Gustavo Mioto Foto: Reprodução/Instagram @gustavomioto Gustavo Mioto Foto: Reprodução/Instagram @gustavomioto Gustavo Mioto e Giana Foto: Reprodução/Instagram @gustavomioto Voltar

Próximo

Ainda no bate-papo, abriu detalhes do novo desafio e do que o público pode esperar de seu papel na novidade: “Diego é um milionário, CEO de uma empresa, que se disfarça como um músico humilde para conquistar o coração de uma moça. Ela avisou a ele que é traumatizada com gente rica. A trama é muito massa. Eu assisto a muitos filmes e séries e gosto de analisar roteiro. Quando chegou esse, eu adorei a história. Está tudo muito amarradinho. É aquele clichê de que a gente fica preso e todo mundo adora”.