Gustavo Mioto viverá músico em série da Globo: “Todo mundo tem sido paciente comigo”

Durante passagem pelo Qualistage, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado (4/10), Gustavo Mioto conversou com a repórter Monique Arruda, do Portal LeoDias, sobre dois momentos marcantes de sua carreira, a nova turnê e sua estreia como ator na TV Globo.

“Essa turnê é uma turnê muito especial para mim”, afirmou Mioto. “Então é muito massa, tá trazendo ela para o Rio de Janeiro, tá trazendo um pouco do sertanejo também para o Rio. É sempre legal essa abertura de portas que o Rio dá ao sertanejo, então isso é muito legal. Que seja mais uma noite incrível”, declarou.

Gustavo Mioto Foto: Reprodução/Instagram @gustavomioto Gustavo Mioto em Santana do Ipanema, na Paraíba Reprodução: Instagram/@gustavomioto Show de Mioto em Santana do Ipanema lotou Reprodução: Instagram/Gustavo Mioto Gustavo Mioto em entrevista ao portal LeoDias Reprodução: Portal LeoDias

O cantor explicou que o novo projeto tem formato mais intimista. “A gente tem a banda toda ali no palco com a gente, então é uma turnê cheia, igual à nossa outra, porém o repertório e o cenário muda tudo. A gente leva essa turnê um pouco mais intimista por ser só para casas fechadas. A gente não explora essa turnê em festivais, em lugares abertos, em lugar com muita gente”, explicou.

Segundo ele, o foco está na proximidade com o público. “Gosto muito dessa espontaneidade no show, de todo show ser diferente. Consigo conversar com quem tá ali. Às vezes em festival a gente não consegue, porque é muito grande”, completou.

Estreia na Globo

Além dos palcos, Mioto se prepara para estrear como ator. O sertanejo fará o papel de Diego na série “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, uma produção da TV Globo.

“Vou fazer “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, são 50 capítulos. Vou ser o Diego, que se passa por um músico para conquistar a Cindy”, contou. “Tá sendo muito massa a experiência, todo mundo muito querido comigo lá. Ainda não comecei a gravar, mas a gente tá muito feliz. A galera tem sido muito querida, e como eles sabem que é a minha primeira experiência com algo grande desse jeito, todo mundo tem sido muito paciente comigo”, afirmou.

Mioto disse que tem se preparado para o papel. “Eu fiz curso, e agora a gente tem um preparador com a gente, que tá me ajudando há um tempo a chegar no personagem, a chegar nas características, entender como funciona essa construção. A gente tá fazendo todo o processo para ser incrível”, apontou.

Repertório

Por fim, o cantor destacou ainda as músicas que não podem faltar nos shows. “Eu acho que existem duas músicas que basicamente são os motivos dessa turnê existir, que são “Geladeira” e “Brechó”.