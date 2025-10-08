08/10/2025
Gusttavo Lima concede primeira entrevista em espanhol para promover parceria com Luis Fonsi

O Embaixador está internacional! Gusttavo Lima concedeu uma entrevista exclusiva ao AMZ Miami, portal que cobre assuntos relacionados à comunidade latina e é focado no público hispânico, totalmente em espanhol, para divulgar “Vagabundo”, sua nova parceria com o cantor porto-riquenho Luis Fonsi. O single, grande aposta do artista, mistura os ritmos cumbia e sertanejo moderno, com Gusttavo cantando em português e espanhol. A música será lançada nesta quinta-feira (8/10), às 21h, nas plataformas digitais.

Durante o bate-papo com a repórter Bárbara Sánchez, o cantor afirmou que ainda está aprendendo o novo idioma, mas que está muito emocionado por poder fazer um novo projeto em outra língua, e revelou ainda que, na hora em que convidou Luis Fonsi para participar, ele respondeu com: “Quando e onde”.

“Luis, como sempre, é incrível, muito adorável, amável. Eu o conheci há alguns anos aqui em Miami. Troquei telefone com ele e comecei a seguir nas redes. Quando escrevi ‘Vagabundo’, pensei que tinha que ser o Luis. Enviei uma mensagem para ele”, contou.

Ainda na entrevista, a repórter questionou se Gusttavo possui algo de “Vagabundo”, como na música, e o sertanejo respondeu com bom humor sobre como é um “homem de família”: “De verdade, acredito que só o rosto”, brincou. “Sou um homem de família e tenho dois filhos. O Gabriel, de 8, e o Samuel, de 7 e minha esposa, com quem vamos fazer 14 anos juntos. Então, de verdade, sou um homem completo”, falou o cantor.

