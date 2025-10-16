Gusttavo Lima fecha negócio e vende empresa para Ticketmaster; saiba detalhes

A Baladapp, empresa do cantor Gusttavo Lima, foi vendida para a Ticketmaster, subsidiária da Live Nation no Brasil. A empresa, com sede em Goiânia, Goiás, presta serviços de venda de ingressos para shows e eventos no país. As informações são da Pipeline.

A empresa do cantor sertanejo, que atua como uma bilheteira digital, além da distribuição de ingressos no Brasil, também oferece serviços de marketing e realizava, inclusive, as vendas dos ingressos para as apresentações do próprio Gusttavo Lima.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Baladapp Gusttavo Lima em show na “Expoacre 2025” Reprodução/Instagram/@gusttavolima Ticketmaster faz pesquisa com consumidores para construir nova arena de shows em SP Reprodução Ticketmaster faz pesquisa com consumidores para construir nova arena de shows em SP Reprodução Gusttavo Lima Foto: Reprodução/YouTube @gusttavolimaoficial Gusttavo Lima em entrevista para o portal LeoDias no último dia do “Sou Manaus 2025” Portal LeoDias Voltar

Próximo

De acordo com a Ticketmaster, a compra representa uma oportunidade de investimento para complementar ofertas e aprimorar a entrega e o alcance ao se associar a uma operadora já estabelecida no país. A subsidiária da Live Nation afirmou ainda que a transação se encontra em fase preliminar.

O processo de compra e venda, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Estima-se que o mercado de vendas online de ingressos para shows e eventos no Brasil, em 2024, tenha movimentado cerca de R$ 5,4 bilhões.