Gusttavo Lima fecha negócio e vende empresa para Ticketmaster; saiba detalhes

A Baladapp, empresa do cantor Gusttavo Lima, foi vendida para a Ticketmaster, subsidiária da Live Nation no Brasil. A empresa, com sede em Goiânia, Goiás, presta serviços de venda de ingressos para shows e eventos no país. As informações são da Pipeline.
A empresa do cantor sertanejo, que atua como uma bilheteira digital, além da distribuição de ingressos no Brasil, também oferece serviços de marketing e realizava, inclusive, as vendas dos ingressos para as apresentações do próprio Gusttavo Lima.
De acordo com a Ticketmaster, a compra representa uma oportunidade de investimento para complementar ofertas e aprimorar a entrega e o alcance ao se associar a uma operadora já estabelecida no país. A subsidiária da Live Nation afirmou ainda que a transação se encontra em fase preliminar.
O processo de compra e venda, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Estima-se que o mercado de vendas online de ingressos para shows e eventos no Brasil, em 2024, tenha movimentado cerca de R$ 5,4 bilhões.