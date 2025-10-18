Gusttavo Lima ostenta relógio de diamantes avaliado em quase R$ 3 milhões

Só para quem pode! Gusttavo Lima chamou atenção ao postar novas fotos nas redes sociais na última sexta-feira (17/10). Isso porque o Embaixador surgiu ostentando um relógio de luxo avaliado em nada menos que US$ 500 mil ou cerca de R$ 2,8 milhões e deixou os seguidores impressionados com o acessório milionário.

Em seu perfil no Instagram, Gusttavo compartilhou algumas fotos antigas, mas que estão cheias de estilo e também de poder. Sentado em uma poltrona, o cantor aparece de terno preto, óculos escuros e com um acessório que rouba a cena, o relógio de ouro branco que brilha tanto que chega a reluzir na imagem. Na sequência, ele incluiu um clique ao lado de Andressa Suita.

O item de luxo é um modelo Patek Philippe Nautilus, mas não um qualquer, a peça é totalmente cravejada com 2.364 diamantes, totalizando 11.63 quilates. Além do visual impressionante, o relógio também é um feito de engenharia: combina maquinário de ponta, conforto e elegância em cada detalhe, o que explica o valor milionário de R$2,8 milhões.

A marca é uma das favoritas entre celebridades. Virginia Fonseca e Zé Felipe, por exemplo, já se presentearam com joias da grife. Carlinhos Maia também é dono de um modelo da Patek Philippe, mas parece que agora o Embaixador levou o troféu de relógio mais luxuoso do pedaço ao incluir o item em sua coleção.

Aliás, vale lembrar que o modelo é até “modesto” perto de outro item que já brilhou no pulso de Lima. Em um de seus shows, o cantor surgiu usando um relógio da grife Richard Mille, referência mundial em luxo e sofisticação, avaliado em quase R$4 milhões. Diferente do modelo cravejado de diamantes, esse chamava atenção pela cor inusitada: um azul-bebê.