Há mais de 1,6 mil vagas abertas com salários de até R$ 3,5 mil no DF

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem, nesta quarta-feira (8/10), com 1.698 vagas de emprego disponíveis, para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Os salários chegam a R$ 3,5 mil.

A maior remuneração é oferecida para o cargo de mecânico de motor a diesel, na Zona Industrial do Guará. A vaga exige experiência comprovada e ensino fundamental completo.

Também há vagas para atendente de lojas: 60 na Asa Sul, 15 em Ceilândia Norte e 10 na Asa Norte. Outras funções com grande número de postos são atendente de lanchonete (54) e repositor de mercadorias (175).

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].