05/10/2025
Haaland dá vitória ao Manchester City e marca pelo nono jogo seguido

Neste domingo (5/10), o Manchester City visitou o Brentford em partida válida pela 7ª rodada da Premier League. Os Cityzens venceram por 1 x 0, com gol Erling Haaland. Com mais uma rede balançada no ano, o atacante marcou pelo nono jogo consecutivo.

A saga de gols começou em 31 de agosto, diante do Brighton, também pela Premier League. Na ocasião, o Manchester City perdeu por 2 x 1 e Haaland marcou o tento de honra da equipe. A partir daí, o atacante não parou mais de balançar as redes.

ERLING HAALAND GOAL!!! BEST STRIKER IN THE WORLDDDD 1-0 MAN CITY LFGGGGG pic.twitter.com/fHnPpy9hWs

⚡🇧🇼 (@Priceless_MCI) October 5, 2025

Depois, ele fez o gol da vitória da Noruega sobre a Finlândia. Também pela seleção, o atacante marcou cinco gols e deu duas assistências na goleada diante da Moldávia por 11 x 1. Após os compromissos pelo país, ele voltou a balançar as redes pelo Manchester City em outros seis jogos.

As partidas foram válidas pela Premier League e também pela Champions League, diante do Manchester United, Napoli, Arsenal, Burnley, Monaco e Brentford. Durante esse retrospecto de bolas na rede, ele marcou 16 gols, uma média de 1,77 tentos por partida.

Haaland marcou em nove jogos seguidos:

Brighton 2 x 1 Manchester City – Premier League
Noruega 1 x 0 Finlândia – Amistoso
Noruega 11 x 1 Moldávia – Eliminatórias da Copa do Mundo
Manchester City 3 x 0 Manchester United – Premier League
Manchester City 2 x 0 Napoli – Champions League
Arsenal 1 x 1 Manchester City – Premier League
Manchester City 5 x 1 Burnley – Premier League
Monaco 2 x 2 Manchester City – Champions League
Brentford 0 x 1 Manchester City – Premier League

