Haaland supera lendas e atinge 50 gols por seleções em tempo recorde

Erling Haaland faz um começo de temporada 2025/26 avassalador. Com hat-trick na vitória da Noruega por 5 x 0 contra Israel, neste sábado (11/10), o centroavante de 25 anos se tornou o jogador mais rápido a chegar a marca de 50 gols por seleções.

Haaland precisou de apenas 46 jogos para alcançar o recorde e ultrapassou lendas do esporte, com folga. Harry Kane, da Inglaterra, aparece em segundo. Ele completou 50 gols após 71 partidas. Neymar, em terceiro, atingiu a marca após 74 jogos.

Marca de 50 gols por seleções

Haaland (Noruega) – 46 partidas

Harry Kane (Inglaterra) – 71 partidas

Neymar (Brasil) – 74 partidas

Kylian Mbappé (França) – 90 partidas

Robert Lewandowski (Polônia) – 90 partidas

Lionel Messi (Argentina) – 107 partidas

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 107 partidas

Além disso, o centroavante deixou a Noruega muito próxima de disputar uma Copa do Mundo após 28 anos. Nas Eliminatórias Europeias para o Mundial, o país lidera o Grupo I, com 18 pontos. Itália aparece em segundo, com 12.