14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Haddad: corte de emendas parlamentares pode ser maior que R$ 7 bilhões

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
haddad:-corte-de-emendas-parlamentares-pode-ser-maior-que-r$-7-bilhoes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (14/10) que a compensação para a queda da Medida Provisória (MP) alternativa do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pode cortar das emendas parlamentares valores superiores a R$ 7 bilhões.

Haddad explicou que as alternativas ainda serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Existem cenários em que o orçamento fica preservado, existem cenários que podem alterar o orçamento. Vai depender da decisão do presidente”, disse o ministro, enquanto chegava na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília.

O ministro, no entanto, não quis antecipar nenhuma medida antes de se reunir com o presidente. O encontro deve acontecer ainda essa semana, tendo em vista que Lula acabou de chegar de Roma, na Itália, onde estava em viagem diplomática.

Leia também

Entenda a crise da MP do IOF

O governo apresentou ao Congresso Nacional uma MP com uma série de medidas de arrecadação para fechar o orçamento em 2026. O texto incluía tributação de bets, fintechs e títulos incentivados. No entanto, após resistência dos parlamentares, a medida foi “desidratada” com o objetivo de ser votada na Câmara dos Deputados.

Sem acordo entre equipe econômica e parlamentares, o texto foi retirado da lista de votação da Câmara e perdeu a validade por estar próximo ao prazo de vencimento.

Agora, o governo estuda medidas alternativas para fechar as contas do próximo ano, sendo uma possibilidade, o corte de emendas parlamentares, o que causaria mais desgastes entre os congressistas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost