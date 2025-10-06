06/10/2025
Haddad diz que reunião de Lula e Trump foi “positiva”

Escrito por Portal Leo Dias
haddad-diz-que-reuniao-de-lula-e-trump-foi-“positiva”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (6/10) que a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mandatário norte-americano, Donald Trump, foi positiva. O encontro aconteceu às 10h30 do horário de Brasília, por videoconferência.

Haddad acompanhou a ligação diretamente do Palácio da Alvorada. Além do ministro, também estavam presentes o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Secom).

O diálogo acontece em um contexto marcado pelo aumento de tarifas determinado pelo governo de Trump, que elevou em 50% as taxas aplicadas aos produtos brasileiros destinados ao mercado dos Estados Unidos. A medida veio como um protesto contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Trump, trata-se de uma “caça às bruxas”.

A reaproximação dos dois países teve início após a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, quando Lula e Trump se cumprimentaram rapidamente nos bastidores e manifestaram o desejo de manter contato.

