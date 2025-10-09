09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Haddad: equipe econômica já prepara alternativas à MP do IOF

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
haddad:-equipe-economica-ja-prepara-alternativas-a-mp-do-iof

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (9/10) que a equipe econômica já prepara alternativas para apresentar para o governo após a Medida Provisória (MP) do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) caducar nessa quarta-feira (8/10).

Na data, a Câmara dos Deputados decidiu retirar da pauta a MP, que substituía o aumento original do IOF por novas alíquotas em outros tributos. A decisão, aprovada por 251 votos contra 193, representa um revés importante para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que consideravam a medida provisória um elemento fundamental para o equilíbrio do Orçamento de 2026.

Veja as fotos

Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Arthur Lira (PP-AL)Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Plenário Câmara dos Deputados - Internet Reprodução
Plenário Câmara dos Deputados – Internet Reprodução
Reprodução: Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos DeputadosReprodução: Câmara dos Deputados
Plenário Câmara dos Deputados - Internet Reprodução
Plenário Câmara dos Deputados – Internet Reprodução
Reprodução: Câmara dos Deputados
Plenário Câmara dos DeputadosReprodução: Câmara dos Deputados
Reprodução: YouTube/STF
Também estiveram presentes na cerimônia os convidados: o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB); o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o antecessor de Fachin na presidência do STF, ministro Luís Roberto Barroso; e o presidente do Senado Federal que não está no frame de vídeo, Davi Alcolumbre (União Brasil/AP)Reprodução: YouTube/STF

Leia Também

Segundo cálculos do governo, haverá um impacto de R$ 46,5 bilhões até 2026 no Orçamento, sendo R$ 31,5 bilhões referentes à perda de receitas e R$ 15 bilhões em função de medidas de contenção de despesas que também perderam validade.

A expectativa é de que, sem a arrecadação que a MP do IOF traria, deverá haver um novo bloqueio nas despesas do Orçamento de 2025. Além disso, o ministro sugeriu que pode ocorrer um corte de emendas, mas dentro da regra fiscal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost