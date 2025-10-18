Hailey Bieber quebra silêncio sobre suposta rixa com Selena Gomez

Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, falou sobre sua relação com Selena Gomez. Apesar das especulações e teorias dos fãs ao longo dos anos, a modelo negou qualquer rivalidade entre as duas durante uma entrevista nessa sexta-feira (17/10).
Leia também
-
Selena Gomez mostra bastidores do casamento ao lado de Taylor Swift
-
Selena Gomez: veja os 3 vestidos usados pela artista no casamento
-
Selena Gomez alertou Taylor Swift sobre relação com Blake Lively
-
Vídeo: Selena Gomez surge aos prantos após mexicanos serem deportados
“É sempre chato ser jogada contra outra pessoa. Eu não busco isso. Quando as pessoas querem te ver de certa maneira e criam histórias na cabeça delas, não cabe a você mudar isso”, disse Hailey ao Wall Street Journal.
A modelo, fundadora da marca de cuidados com a pele Rhode, também foi questionada sobre a concorrência com outras empresas no ramo da beleza, incluindo a Rare Beauty, marca de Selena Gomez.
“Acho que há espaço para todo mundo. Não me sinto competitiva com pessoas que não inspiram”, destacou.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Justin Bieber e Hailey Bieber
Dimitrios Kambouris/Getty Images para The Met Museum/Vogue2 de 6
Clique do casamento de Selena Gomez e Benny Blanco
@selenagomez/Instagram/Reprodução3 de 6
Justin Bieber e Hailey Bieber são clicados por um fotógrafo
Raymond Hall/GC Images/Getty Images4 de 6
Selena Gomez é a produtora latina mais indicada ao Emmy
Vittorio Zunino Celotto / Equipe5 de 6
Justin Bieber e Hailey Bieber são abordados nas ruas
Raymond Hall/GC Images/Getty Images6 de 6
Selena Gomez compartilha bastidores do casamento ao lado de Taylor Swift
Reprodução/Instagram: @selenagomez
Hailey Bieber e Selena Gomez sempre estiveram envolvidas em comparações e especulações por causa de Justin Bieber, que namorou a ex-estrela da Disney em 2010. O relacionamento foi bastante conturbado e terminou em 2018.
No mesmo ano, o cantor iniciou um romance com Hailey, com quem teve um breve término antes de reatarem, ficarem noivos e se casarem no civil em setembro de 2018.