Hailey Bieber quebra silêncio sobre suposta rixa com Selena Gomez

Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, falou sobre sua relação com Selena Gomez. Apesar das especulações e teorias dos fãs ao longo dos anos, a modelo negou qualquer rivalidade entre as duas durante uma entrevista nessa sexta-feira (17/10).

“É sempre chato ser jogada contra outra pessoa. Eu não busco isso. Quando as pessoas querem te ver de certa maneira e criam histórias na cabeça delas, não cabe a você mudar isso”, disse Hailey ao Wall Street Journal.

A modelo, fundadora da marca de cuidados com a pele Rhode, também foi questionada sobre a concorrência com outras empresas no ramo da beleza, incluindo a Rare Beauty, marca de Selena Gomez.

“Acho que há espaço para todo mundo. Não me sinto competitiva com pessoas que não inspiram”, destacou.

Hailey Bieber e Selena Gomez sempre estiveram envolvidas em comparações e especulações por causa de Justin Bieber, que namorou a ex-estrela da Disney em 2010. O relacionamento foi bastante conturbado e terminou em 2018.

No mesmo ano, o cantor iniciou um romance com Hailey, com quem teve um breve término antes de reatarem, ficarem noivos e se casarem no civil em setembro de 2018.