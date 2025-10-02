Halloween, Mengão e Charlie Brown Jr.! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural

O mês de outubro prometer ser o mais aterrorizante do ano, então se você quer assombrar todas as noites e festas de Rio Branco, fica com a gente que o Giro Cultural do ContilNet te mostra tudo o que vai estar acontecendo pra você curtir nesse final de semana com o Giro Cultural do ContilNet.
Quinta-feira
Brazin começa a semana com o Mengão em casa! Flamengo x Cruzeiro ao vivo na telona, bora torcer com a galera e uma cerveja geladinha!
Studio Beer vai ser o lugar dos cantores nessa semana, já que quinta-feira tem open mic por lá pra todo mundo soltar a voz.
Sexta-feira
Northside of the Moon vai ser a atração mais que especial para o Brazin nesse sábado, com diversos DJs de destaque da cena local.
O Garagem por sua vez vai ser invadido pelo especial Charlie Brown Jr. Acústico pra relembrar os hinos que nunca saem da cabeça.
Studio também vai ter seu espaço invadido pelo som do rock and roll, com o Manifesto Rock liderado pela banda Kamar-Taj.
Balada Halloween 👻 organizada pela Associação de Nerds do Acre – fantasia liberada, clima geek total, e o local? Você já sabe, claro que vai ser lá no Studio!
Sábado
Pra fechar, o Garagem vai contar com Show da banda Embaraço pra animar a noite!
Jaum Pub vai fazer todo mundo ficar “Até que a lua vire sol”, com um desafio inusitado: se o primeiro a chegar for último a sair, leva R$600 em consumo.
Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?