Hamas aceita em parte plano de Trump e anuncia que vai liberar reféns israelenses

Após receber um ultimato do presidente norte-americano, Donald Trump, o Hamas anunciou que concorda, em partes, com o plano proposto por Washington para a região. Segundo o comunicado do grupo terrorista, todos os reféns israelenses serão liberados como o acordo de cessar-fogo prevê.

“Neste contexto, e a fim de alcançar a cessação das hostilidades e a retirada completa da Faixa de Gaza, o movimento anuncia seu acordo para libertar todos os prisioneiros israelenses, vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do Presidente Trump, desde que as condições de campo para a troca sejam atendidas. Nesse contexto, o movimento afirma sua prontidão para iniciar imediatamente as negociações por meio dos mediadores para discutir os detalhes deste acordo”, diz o Hamas.

O grupo, no texto, também pontuou que aceita entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes (tecnocratas), “com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico”.

O Hamas ressalta, no entanto, que as demais questões tratadas no plano ainda devem ser discutidas. “As demais questões mencionadas no Presidente A proposta de Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza e os direitos inerentes do povo palestino está vinculada a uma posição nacional abrangente e baseada em leis e resoluções internacionais relevantes. Elas devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente”, acrescenta o comunicado.

Mais cedo, Trump havia dado um prazo até domingo para que o grupo respondesse sua proposta. Segundo o mandatário, a recusa em aceitar o acordo resultaria em uma ofensiva sem precedentes.