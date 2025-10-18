18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Hamas devolve mais 2 corpos de reféns, diz Exército de Israel

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
hamas-devolve-mais-2-corpos-de-refens,-diz-exercito-de-israel

O exército israelense informou, neste sábado (18/10), que o Hamas entregou mais dois corpos de reféns israelenses à Cruz Vermelha. O grupo havia afirmado que, após recuperar os restos mortais dos prisioneiros na Faixa de Gaza, procederia com a entrega.

A troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos ocorre em cumprimento ao cessar-fogo entre Israel e Hamas, mediado pelos Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia.

Leia também

Em um comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os corpos dos reféns falecidos “foram transferidos para sua custódia e estão a caminho das forças do IDF e da ISA na Faixa de Gaza”.

4 imagens Prisioneiros palestinos libertados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha entram na Faixa de Gaza de ônibusFumaça sobe sobre a Cidade de Gaza após um ataque israelense, visto de NuseiratFAIXA DE GAZA – 10 DE OUTUBRO: Palestinos carregando seus pertences retornam às suas casas após o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza em 10 de outubro de 2025Fechar modal.1 de 4

Cruz vermelha

Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images2 de 4

Prisioneiros palestinos libertados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha entram na Faixa de Gaza de ônibus

Hasan N. H. Alzaanin/Anadolu via Getty Imagems3 de 4

Fumaça sobe sobre a Cidade de Gaza após um ataque israelense, visto de Nuseirat

Khames Alrefi / Anadol / Getty Images4 de 4

FAIXA DE GAZA – 10 DE OUTUBRO: Palestinos carregando seus pertences retornam às suas casas após o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza em 10 de outubro de 2025

Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images

“O Hamas é obrigado a cumprir o acordo e tomar as medidas necessárias para devolver todos os reféns”, informou o exército.

Até o momento, cerca de 12 corpos de um total de 28 reféns israelenses foram entregues. A ação ocorre em meio à pressão de Israel sobre o Hamas para que todos os reféns sejam devolvidos.

Segundo o Hamas, há dificuldade em encontrar e retirar os corpos devido aos escombros deixados na Faixa de Gaza.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost