Hamas devolve mais 2 corpos de reféns, diz Exército de Israel

O exército israelense informou, neste sábado (18/10), que o Hamas entregou mais dois corpos de reféns israelenses à Cruz Vermelha. O grupo havia afirmado que, após recuperar os restos mortais dos prisioneiros na Faixa de Gaza, procederia com a entrega.

A troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos ocorre em cumprimento ao cessar-fogo entre Israel e Hamas, mediado pelos Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia.

Em um comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os corpos dos reféns falecidos “foram transferidos para sua custódia e estão a caminho das forças do IDF e da ISA na Faixa de Gaza”.

Prisioneiros palestinos libertados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha entram na Faixa de Gaza de ônibus

Fumaça sobe sobre a Cidade de Gaza após um ataque israelense, visto de Nuseirat

FAIXA DE GAZA – 10 DE OUTUBRO: Palestinos carregando seus pertences retornam às suas casas após o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza em 10 de outubro de 2025

“O Hamas é obrigado a cumprir o acordo e tomar as medidas necessárias para devolver todos os reféns”, informou o exército.

Até o momento, cerca de 12 corpos de um total de 28 reféns israelenses foram entregues. A ação ocorre em meio à pressão de Israel sobre o Hamas para que todos os reféns sejam devolvidos.

Segundo o Hamas, há dificuldade em encontrar e retirar os corpos devido aos escombros deixados na Faixa de Gaza.