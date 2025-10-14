Hamas entrega mais 4 corpos de reféns israelenses à Cruz Vermelha

O Hamas entregou, nesta terça-feira (14/10), os corpos de mais quatro reféns israelenses à Cruz Vermelha, na Faixa de Gaza. A informação foi confirmada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), que afirmaram que os caixões já estão a caminho das forças israelenses e da Agência de Segurança de Israel (ISA).

“De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, quatro caixões de reféns mortos foram transferidos para sua custódia e estão a caminho das forças da IDF e da ISA em Gaza. O Hamas é obrigado a cumprir o acordo e tomar as medidas necessárias para devolver todos os reféns”, informou o comunicado.

As autoridades israelenses pediram à população que evite especulações até que as famílias das vítimas sejam oficialmente notificadas. O episódio marca mais uma etapa do cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas, mediado pelos Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia.

Avanço cauteloso nas negociações

A devolução dos corpos ocorre um dia após o grupo palestino ter repassado às autoridades os restos mortais de Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi e Daniel Perez. Segundo o Hamas, o processo de localização das vítimas tem sido dificultado pelos escombros deixados pelos bombardeios.

O total de reféns israelenses mortos chega a 28, mas apenas oito corpos foram entregues até o momento. O grupo havia prometido completar a devolução nesta semana, como parte do acordo de trégua.

Segunda fase do acordo

A entrega dos corpos coincide com o início da segunda fase do plano de paz em Gaza, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano comemorou a libertação de 20 reféns israelenses vivos, mas reforçou que o pacto ainda não foi totalmente cumprido.

“Todos os 20 reféns estão de volta e se sentindo tão bem quanto se poderia esperar. Um grande fardo foi tirado, mas o trabalho não acabou. Os mortos não retornaram, como prometido! A fase dois começa agora”, escreveu Trump na rede Truth Social.

Segundo o plano mediado por Washington, essa nova etapa prevê a devolução dos corpos restantes e a desmilitarização do Hamas, com a formação de um governo provisório em Gaza sem participação do grupo. Combatentes que aceitarem se render poderão receber anistia ou asilo político em outros países.