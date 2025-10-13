13/10/2025
Universo POP
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona

Hamas liberta 20 reféns e Israel solta 2 mil prisioneiros em cessar-fogo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
hamas-liberta-20-refens-e-israel-solta-2-mil-prisioneiros-em-cessar-fogo

Em uma troca significativa que marca um avanço no cessar-fogo negociado, o grupo Hamas libertou os últimos 20 reféns israelenses vivos que mantinha cativos há mais de dois anos. A liberação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (13/10) e faz parte de um acordo mais amplo com Israel, que também libertou aproximadamente 2 mil prisioneiros palestinos.

O acordo previa a libertação desses reféns em troca da soltura de um grande número de palestinos detidos em prisões israelenses. Em cumprimento a esse compromisso, o Hamas libertou 20 cidadãos israelenses que estavam vivos sob seu poder.

Veja as fotos

Reprodução / GloboNews
Momento da liberação dos refénsReprodução / GloboNews
Reprodução / GloboNews
Momento da liberação dos refénsReprodução / GloboNews
Reprodução / GloboNews
População celebra liberação de reféns em IsraelReprodução / GloboNews
Reprodução / GloboNews
Momento da liberação dos refénsReprodução / GloboNews
Reprodução / GloboNews
População celebra liberação de reféns em IsraelReprodução / GloboNews
Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times
Pessoas mortas e sequestradas no festival de música Nova, em Israel, durante os ataques do Hamas, foram homenageadasFoto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

Leia Também

Antes desse acordo, o grupo mantinha um total de 48 reféns em Gaza. Desses 48, Israel afirma que 28 já faleceram, embora a situação de dois deles permaneça sem confirmação oficial. No total, o grupo sequestrou 251 pessoas em 7 de outubro de 2023, sendo que outras já haviam sido libertadas em pactos anteriores.

Como contrapartida, o governo israelense libertou aproximadamente 2 mil prisioneiros palestinos. Este grupo inclui cerca de 250 indivíduos que haviam sido sentenciados à prisão perpétua por ações contra Israel e sua população. Os palestinos liberados foram transportados em ônibus da Cruz Vermelha, sendo encaminhados para a Faixa de Gaza, Cisjordânia e outras regiões, conforme o estabelecido.

O acordo de paz, anunciado inicialmente na quarta-feira (8/10), estipulava que o Hamas também deveria entregar os restos mortais dos reféns falecidos, além de libertar todos os que estavam vivos. Embora o prazo para a libertação dos reféns vivos tenha sido cumprido (com limite até as 6h desta segunda, horário de Brasília), o Hamas solicitou tempo adicional para localizar os corpos das vítimas.

Neste primeiro momento, não há uma data definida para a devolução dos restos mortais. A Turquia já se prontificou a liderar uma força-tarefa para auxiliar o Hamas nessa busca na Faixa de Gaza.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost