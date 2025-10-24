Hamilton aconselha dupla da McLaren e alerta sobre Verstappen: “É preciso ser implacável”

Lewis Hamilton fez um alerta a Oscar Piastri e Lando Norris antes do Grande Prêmio da Cidade do México. O heptacampeão afirmou que os pilotos da McLaren precisam ser mais “implacáveis” para manter a vantagem sobre Max Verstappen, que vem em recuperação na temporada.

“A pressão é alta”, disse Hamilton à Sky Sports. O britânico, que viveu uma das disputas mais intensas da história recente com o holandês em 2021, lembrou o nível de concentração necessário em uma briga direta pelo título. “Agora é o momento de baixar a viseira e bloquear tudo de fora, tanto o que vem de positivo quanto de negativo. É preciso ser implacável. Max é assim, e vai tirar isso deles se eles não fizerem o mesmo”, declarou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/lewishamilton Oscar Piastri e Lando Norris perfilados antes do inicio da temporada 2025 da Fórmula 1 Reprodução/Instagram: @mclaren Max Verstappen no pódio do GP do Azerbaijão Reprodução/X: @F1 Max Verstappen no pódio do GP do Azerbaijão Reprodução/X: @F1 Voltar

Próximo

Hamilton também destacou que, além da mentalidade, a consistência será fundamental nas últimas etapas. “Para segurar alguém como Max, ainda mais com o carro que ele tem hoje, é preciso cavar fundo. A consistência é a chave, e é isso que temos visto de Max nas últimas corridas”, completou o piloto da Ferrari.

Após 19 das 24 etapas da temporada, Oscar Piastri lidera o campeonato com 14 pontos de vantagem sobre o companheiro Lando Norris. Max Verstappen aparece em terceiro, 40 pontos atrás do australiano, mas venceu três das últimas quatro corridas e vem reduzindo a diferença.

Piastri soma sete vitórias em 2025, enquanto Norris e Verstappen têm cinco cada. O australiano, no entanto, enfrentou uma sequência difícil nos últimos quatro GPs, incluindo um abandono. Já o tricampeão da Red Bull reagiu após um período instável: desde o GP da Holanda, em agosto, conquistou 119 dos 133 pontos possíveis, incluindo a pontuação máxima em Austin, com vitória na sprint e no GP principal.

Aos 40 anos e em sua primeira temporada pela Ferrari, Hamilton acompanha a disputa de longe. A equipe italiana ainda não venceu em 2025, e o britânico segue sem pódios no campeonato.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!