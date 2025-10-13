13/10/2025
Hamilton pode alcançar recorde histórico negativo na Ferrari. Entenda

Lewis Hamilton vive um momento de pressão na Fórmula 1 em sua temporada de estreia pela Ferrari. O britânico soma 18 corridas sem pódio desde que chegou à equipe italiana e pode alcançar um recorde histórico negativo se não terminar entre os três primeiros no GP dos Estados Unidos, em Austin, no domingo (19/10).

Caso isso aconteça, o heptacampeão superará Didier Pironi, que ficou 43 anos como dono do maior jejum de pódios da história da Ferrari. O francês precisou de 19 provas, entre 1981 e 1982, para finalmente subir ao pódio com a escuderia italiana.

Nas classificatórias, o britânico não teve um bom desempenho

Pilotando em casa, Hamilton ficou em quinto

2 de 2

Nas classificatórias, o britânico não teve um bom desempenho

Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Em Singapura, Hamilton igualou a marca de Pironi ao cruzar a linha de chegada apenas na oitava posição, após receber uma punição de cinco segundos. Assim, Austin pode representar mais um capítulo frustrante no início de sua trajetória pela equipe de Maranello.

A chegada de Hamilton à Ferrari, no início da temporada, gerou grande expectativa. Aos 40 anos e com 105 vitórias na carreira, o britânico era visto como peça-chave para recolocar a equipe entre as protagonistas da Fórmula 1. Até agora, porém, os resultados ficaram abaixo do esperado.

Apesar de ter conquistado bons desempenhos em corridas Sprint, com vitória em Xangai e terceiro lugar em Miami, esses resultados não contam para o número oficial de pódios da categoria.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

