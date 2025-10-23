harry-kane-supera-marca-de-cristiano-ronaldo-e-messi.-confira

Harry Kane voltou a marcar gol na vitória do Bayern de Munique por 4 x 0 sobre o Club Brugge, nessa quarta-feira (23/10), pela 3ª rodada da Champions League. O centroavante inglês superou marcas das lendas do futebol Cristiano Ronaldo e Messi.

Com apenas 12 jogos pelo Bayern na temporada 2025/26, Kane se tornou o jogador a chegar a marca de 20 gols de maneira mais rápida na história do futebol europeu. CR7 precisou de 13 partidas na temporada 2014/15, enquanto Messi fez em 17 partidas, em três épocas distintas.

Recentemente, o centroavante inglês superou outro recorde de Cristiano Ronaldo — que também pertencia a Erling Haaland. No clube alemão, ele se tornou o jogador a chegar mais rapidamente a marca de 100 gols por uma equipe (104 jogos). O português e o norueguês alcançaram o feito em 105, por Real Madrid e Manchester City, respectivamente.

Fechar modal.

Harry Kane, do Bayern de Munique

EyesWideOpen/Getty Images 2 de 4

Centroavante inglês faz o melhor início da carreira

Alexander Hassenstein/Getty Images 3 de 4

Ele marcou 20 gols em 12 jogos pelo Bayern

Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images 4 de 4

Alexander Scheuber/Getty Images

Harry Kane na temporada 2025/26

Bayern de Munique: 12 jogos, 20 gols e 3 assistências

Inglaterra: 3 jogos e 3 gols