23/10/2025
Harry Kane supera marca de Cristiano Ronaldo e Messi. Confira

Harry Kane voltou a marcar gol na vitória do Bayern de Munique por 4 x 0 sobre o Club Brugge, nessa quarta-feira (23/10), pela 3ª rodada da Champions League. O centroavante inglês superou marcas das lendas do futebol Cristiano Ronaldo e Messi.

Com apenas 12 jogos pelo Bayern na temporada 2025/26, Kane se tornou o jogador a chegar a marca de 20 gols de maneira mais rápida na história do futebol europeu. CR7 precisou de 13 partidas na temporada 2014/15, enquanto Messi fez em 17 partidas, em três épocas distintas.

Recentemente, o centroavante inglês superou outro recorde de Cristiano Ronaldo — que também pertencia a Erling Haaland. No clube alemão, ele se tornou o jogador a chegar mais rapidamente a marca de 100 gols por uma equipe (104 jogos). O português e o norueguês alcançaram o feito em 105, por Real Madrid e Manchester City, respectivamente.

Harry Kane na temporada 2025/26

Bayern de Munique: 12 jogos, 20 gols e 3 assistências
Inglaterra: 3 jogos e 3 gols

