harry-potter:-veja-primeiras-fotos-de-john-lithgow-como-dumbledore

As gravações da série Harry Potter seguem em ritmo acelerado. Nesta quarta-feira (8/10), novas imagens dos bastidores chamaram atenção ao mostrar o ator John Lithgow caracterizado como Dumbledore.

Produzida pela HBO Max, a produção promete ser uma adaptação mais fiel aos livros da saga escrita por J.K. Rowling.

Nas fotos divulgadas nas redes sociais, Lithgow aparece vestido como o lendário diretor de Hogwarts durante as filmagens de algumas cenas ambientadas em uma praia.

I’m speechless. John Lithgow as Dumbledore is already perfect. pic.twitter.com/aAl5LawR6g — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

Segundo informações preliminares, a série de Harry Potter poderá ter sete temporadas, com cada uma adaptando um dos sete livros da saga. A estreia deve ocorrer entre o final de 2026 e o início de 2027, mas a data ainda não foi confirmada.

Além de John Lithgow, o elenco da série contará com Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton como Harry, Rony e Hermione, respectivamente.

A série de Harry Potter escalou o elenco mirim: Dominic McLaughlin para o papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

Arabella Stanton vai interpretar Hermione na série de Harry Potter

Os atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grant no set do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo

