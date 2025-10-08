08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Harry Potter: veja primeiras fotos de John Lithgow como Dumbledore

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
harry-potter:-veja-primeiras-fotos-de-john-lithgow-como-dumbledore

As gravações da série Harry Potter seguem em ritmo acelerado. Nesta quarta-feira (8/10), novas imagens dos bastidores chamaram atenção ao mostrar o ator John Lithgow caracterizado como Dumbledore.

Produzida pela HBO Max, a produção promete ser uma adaptação mais fiel aos livros da saga escrita por J.K. Rowling.

Nas fotos divulgadas nas redes sociais, Lithgow aparece vestido como o lendário diretor de Hogwarts durante as filmagens de algumas cenas ambientadas em uma praia.

Confira:

I’m speechless. John Lithgow as Dumbledore is already perfect. pic.twitter.com/aAl5LawR6g

— Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

Segundo informações preliminares, a série de Harry Potter poderá ter sete temporadas, com cada uma adaptando um dos sete livros da saga. A estreia deve ocorrer entre o final de 2026 e o início de 2027, mas a data ainda não foi confirmada.

Além de John Lithgow, o elenco da série contará com Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton como Harry, Rony e Hermione, respectivamente.

3 imagensArabella Stanton vai interpretar Hermione na série de Harry PotterOs atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grant no set do filme Harry Potter e o Cálice de FogoFechar modal.1 de 3

A série de Harry Potter escalou o elenco mirim: Dominic McLaughlin para o papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

Divulgação/HBO2 de 3

Arabella Stanton vai interpretar Hermione na série de Harry Potter

Reprodução/YouTube3 de 3

Os atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grant no set do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo

Murray Close/ Getty Images

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost