HBO Max prepara lançamento da série documental “Um Tanto Familiar”

05/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A HBO Max estreia no dia 21 de outubro sua nova série documental, “Um Tanto Familiar”, conduzida pelo jornalista Pedro Andrade.

São oito episódios de 30 minutos, com o lançamento de um novo às terças-feiras, 21h30.

A narrativa mostra como situações e culturas distintas influenciam a construção da família e aborda suas diversas formações ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que compartilha a experiência pessoal de Pedro Andrade, que realizou o sonho de se tornar pai, ao lado do marido, Benjamin Thigpen.

Produzida por Tatiana Issa e Guto Barra – os mesmos responsáveis por “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez e três vezes vencedores do Emmy –, “Um Tanto Familiar” acompanha as vivências do jornalista durante o processo de paternidade, desde a fertilização até a gravidez que gerou Isabel por meio de uma barriga de aluguel, apresentando também o primeiro ano de vida da filha do casal.

Além disso, retrata as experiências e encontros emocionantes com pais e mães ao redor do mundo, incluindo famílias da Itália, China, Japão e Estados Unidos.

